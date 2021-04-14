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Обслуговування в українських
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 91929394

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.2 5 12
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
25%
3
2 - Погано. Некомпетентно.
8%
1
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
8%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
42%
5
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 20:57

  izibank написав:
  novichok написав:12 апреля пропускаем платеж? В приложении исчезла дата погашения 12 апреля,сумма прибавилась к оплате 30 числа.


вітання! до 12 квітня потрібно погасити суму заборгованості за користування кредитними коштами у лютому. якщо маєте додаткові запитання стосовно цього зверніться до нашої служби підтримки у Viber (https://chats.viber.com/izibank), Telegram (https://t.me/izibank_bot) або за номером 0800605005 (безкоштовно для дзвінків по Україні) та ми допоможемо у їх вирішенні.

спасибо,обращались, там насоветовали...
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novichok
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 06:35

Re: izibank

Приложение живёт своей жизнью: белеберда со сроками погашения. Уже какой день приходится в поддержку обращаться для подачи бага.
Приходится всё записывать в блокнотик, Алка уже научила :D Вести свой учёт, приложению верить нельзя. Уже б сорри-бонусы пораздавали за такое безобразие.

Поддержка уведомляет, что после 20 числа будет всё ОК.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 08:09

  MASolomko написав:Приложение живёт своей жизнью: белеберда со сроками погашения. Уже какой день приходится в поддержку обращаться для подачи бага.
Приходится всё записывать в блокнотик, Алка уже научила :D Вести свой учёт, приложению верить нельзя. Уже б сорри-бонусы пораздавали за такое безобразие.

Поддержка уведомляет, что после 20 числа будет всё ОК.
Чтобы не париться -вчера вывел карту в ноль. Но я не брал тут большой лимит поэтому загасил 2000 без проблем. Было бы больше - что-то придумывал
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 02:25

Re: izibank

Шановний представник банку!
Я в лютому питання задавав: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5171438#p5171438 і сподівався, що відповідь буде реалізована.
Спробую уточнити ще раз партнерська програма буде?
AleksD
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 12:28

  AleksD написав:Шановний представник банку!
Я в лютому питання задавав: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5171438#p5171438 і сподівався, що відповідь буде реалізована.
Спробую уточнити ще раз партнерська програма буде?


вітання! так, реферальна програма буде запущена вже найближчим часом. про це додатково повідомимо на форумі та на наших сторінках у соціальних мережах
izibank
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