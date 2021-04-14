novichok написав:12 апреля пропускаем платеж? В приложении исчезла дата погашения 12 апреля,сумма прибавилась к оплате 30 числа.
вітання! до 12 квітня потрібно погасити суму заборгованості за користування кредитними коштами у лютому. якщо маєте додаткові запитання стосовно цього зверніться до нашої служби підтримки у Viber (https://chats.viber.com/izibank), Telegram (https://t.me/izibank_bot) або за номером 0800605005 (безкоштовно для дзвінків по Україні) та ми допоможемо у їх вирішенні.
Приложение живёт своей жизнью: белеберда со сроками погашения. Уже какой день приходится в поддержку обращаться для подачи бага. Приходится всё записывать в блокнотик, Алка уже научила Вести свой учёт, приложению верить нельзя. Уже б сорри-бонусы пораздавали за такое безобразие.
Поддержка уведомляет, что после 20 числа будет всё ОК.
MASolomko написав:Приложение живёт своей жизнью: белеберда со сроками погашения. Уже какой день приходится в поддержку обращаться для подачи бага. Приходится всё записывать в блокнотик, Алка уже научила Вести свой учёт, приложению верить нельзя. Уже б сорри-бонусы пораздавали за такое безобразие.
Поддержка уведомляет, что после 20 числа будет всё ОК.
Чтобы не париться -вчера вывел карту в ноль. Но я не брал тут большой лимит поэтому загасил 2000 без проблем. Было бы больше - что-то придумывал