Додано: П'ят 23 кві, 2021 22:03

MASolomko написав: ...23 березня на кредитну картку поступили 10 запитів авторизації на списання коштів, із них 6 були відхилені.



Звернувся в підтримку — повідомили, що проблема на стороні продавця. ...23 березня на кредитну картку поступили 10 запитів авторизації на списання коштів, із них 6 були відхилені.Звернувся в підтримку — повідомили, що проблема на стороні продавця.

Начнём с плохого сообщения.Решил я пополнить виртуальную гривневую карту izibank наличными через терминал city24. Сначала убедился, что в данном терминале присутствует шаблон пополнения карт izibank без комиссии (такая возможность была), затем увидел возможность создать личный кабинет (что и сделал + там указал Ф. И. О., телефон и e-mail). Терминал предупредил, что сумма пополнения не может быть 4'999 грн -- разбил пополнение на два платежа.Денег на карте нет. Первый платёж получилось ускорить через поддержку city24, обещали зачислить на протяжении суток (зашли за час), по второму платежу -- в течение трёх банковских дней. Поддержка выпытывает номиналы каких купюр были внесены.Поддержка izibank сообщает, что карта должна пополняться мгновенно. Попросили им дать чеки для проверки. После уточнения у city24 обрадовали, что на стороне city24 второй платёж попал на финансовый мониторинг.Касательно самой "кухни" пополнения через этого партнёра. Пополнение производится на транзитный счёт ТАС и в назначении платежа указывается реквизиты карты -- имеем увеличение авторизационного остатка по карте. Этот способ не подходит для экстренного гашения кредитки., вы у себя в приложении черканите, что при пополнении свыше на 4'999 грн платёж попадёт на финмониторинг city24 + ничего не сказано о проводках такого пополнении. Не продумано и не серьёзно для банка...Сами терминалы city24 не позволяют себя идентифицировать, чтобы избежать этого безобразия.А теперь хорошее сообщение.Полученную тогда информацию от поддержки izibank я отправил в отдел транспорта исполкома, где те переслали самой транспортной службе. Их ответ была банальная отписка с рекомендацией обратиться к эмитенту. Очень понравилось, что izibank через почту принял моё обращение и предоставил на него сегодня официальный ответ. Ответом я доволен -- банк подключает платёжную систему., пожелания и замечания, чтобы стать лучше.1 Через Telegram нельзя представителям поддержки передать файл, на который наложен КЭП, -- файл с расширением p7s. Только через почту.2 Благодарен поддержке, что выполнили просьбу и уведомили меня о принятии электронного обращения и дальнейшей передачи в соответствующий отдел. Но не сообщили о номере, под которым зарегистрировали моё обращение.3 В полученном ответе вы не указываете номер, под которым зарегистрировали моё обращение. Само название файла содержит кириллицу, разумнее было давать название латинскими буквами (ну мало ли, не все клиенты почты смогут правильно этот файл обработать).4 На своём бланке обращений номера телефонов старайтесь указывать в правильном формате +380 (44) 224 67 27 //сейчас указано +38 (044) 224 67 27//. Инициалы не линитесь разделять пробелами.5 В самом письме, в котором был вложен официальный ответ, посмотрите свою подпись: между значками на соцсети есть текст "[t.me/izibank_bot]" и сами значки стоит разделять пробелами.ps Касательно первого инцидента я общался с поддержкой izibank. Сообщать, что электронное обращение надо подписать ЭЦП является уже некорректно -- детали здесь