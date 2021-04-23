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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 91929394

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.2 5 12
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
25%
3
2 - Погано. Некомпетентно.
8%
1
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
8%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
42%
5
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 20:57

  izibank написав:
  novichok написав:12 апреля пропускаем платеж? В приложении исчезла дата погашения 12 апреля,сумма прибавилась к оплате 30 числа.


вітання! до 12 квітня потрібно погасити суму заборгованості за користування кредитними коштами у лютому. якщо маєте додаткові запитання стосовно цього зверніться до нашої служби підтримки у Viber (https://chats.viber.com/izibank), Telegram (https://t.me/izibank_bot) або за номером 0800605005 (безкоштовно для дзвінків по Україні) та ми допоможемо у їх вирішенні.

спасибо,обращались, там насоветовали...
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novichok
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 06:35

Re: izibank

Приложение живёт своей жизнью: белеберда со сроками погашения. Уже какой день приходится в поддержку обращаться для подачи бага.
Приходится всё записывать в блокнотик, Алка уже научила :D Вести свой учёт, приложению верить нельзя. Уже б сорри-бонусы пораздавали за такое безобразие.

Поддержка уведомляет, что после 20 числа будет всё ОК.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 08:09

  MASolomko написав:Приложение живёт своей жизнью: белеберда со сроками погашения. Уже какой день приходится в поддержку обращаться для подачи бага.
Приходится всё записывать в блокнотик, Алка уже научила :D Вести свой учёт, приложению верить нельзя. Уже б сорри-бонусы пораздавали за такое безобразие.

Поддержка уведомляет, что после 20 числа будет всё ОК.
Чтобы не париться -вчера вывел карту в ноль. Но я не брал тут большой лимит поэтому загасил 2000 без проблем. Было бы больше - что-то придумывал
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 02:25

Re: izibank

Шановний представник банку!
Я в лютому питання задавав: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5171438#p5171438 і сподівався, що відповідь буде реалізована.
Спробую уточнити ще раз партнерська програма буде?
AleksD
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 12:28

  AleksD написав:Шановний представник банку!
Я в лютому питання задавав: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5171438#p5171438 і сподівався, що відповідь буде реалізована.
Спробую уточнити ще раз партнерська програма буде?


вітання! так, реферальна програма буде запущена вже найближчим часом. про це додатково повідомимо на форумі та на наших сторінках у соціальних мережах
izibank
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 21:10

  izibank написав:
  AleksD написав:Шановний представник банку!
Я в лютому питання задавав: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5171438#p5171438 і сподівався, що відповідь буде реалізована.
Спробую уточнити ще раз партнерська програма буде?


вітання! так, реферальна програма буде запущена вже найближчим часом. про це додатково повідомимо на форумі та на наших сторінках у соціальних мережах

может и в июне для Ф.410 на 01.07
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 22:03

Re: izibank

Начнём с плохого сообщения.

Решил я пополнить виртуальную гривневую карту izibank наличными через терминал city24. Сначала убедился, что в данном терминале присутствует шаблон пополнения карт izibank без комиссии (такая возможность была), затем увидел возможность создать личный кабинет (что и сделал + там указал Ф. И. О., телефон и e-mail). Терминал предупредил, что сумма пополнения не может быть 4'999 грн -- разбил пополнение на два платежа.
Денег на карте нет. Первый платёж получилось ускорить через поддержку city24, обещали зачислить на протяжении суток (зашли за час), по второму платежу -- в течение трёх банковских дней. Поддержка выпытывает номиналы каких купюр были внесены.
Поддержка izibank сообщает, что карта должна пополняться мгновенно. Попросили им дать чеки для проверки. После уточнения у city24 обрадовали, что на стороне city24 второй платёж попал на финансовый мониторинг.

Касательно самой "кухни" пополнения через этого партнёра. Пополнение производится на транзитный счёт ТАС и в назначении платежа указывается реквизиты карты -- имеем увеличение авторизационного остатка по карте. Этот способ не подходит для экстренного гашения кредитки.

izibank, вы у себя в приложении черканите, что при пополнении свыше на 4'999 грн платёж попадёт на финмониторинг city24 + ничего не сказано о проводках такого пополнении. Не продумано и не серьёзно для банка...
Сами терминалы city24 не позволяют себя идентифицировать, чтобы избежать этого безобразия.

А теперь хорошее сообщение.
  MASolomko написав:...23 березня на кредитну картку поступили 10 запитів авторизації на списання коштів, із них 6 були відхилені.

Звернувся в підтримку — повідомили, що проблема на стороні продавця.
Полученную тогда информацию от поддержки izibank я отправил в отдел транспорта исполкома, где те переслали самой транспортной службе. Их ответ была банальная отписка с рекомендацией обратиться к эмитенту. Очень понравилось, что izibank через почту принял моё обращение и предоставил на него сегодня официальный ответ. Ответом я доволен -- банк подключает платёжную систему.

izibank, пожелания и замечания, чтобы стать лучше. :)

1 Через Telegram нельзя представителям поддержки передать файл, на который наложен КЭП, -- файл с расширением p7s. Только через почту.

2 Благодарен поддержке, что выполнили просьбу и уведомили меня о принятии электронного обращения и дальнейшей передачи в соответствующий отдел. Но не сообщили о номере, под которым зарегистрировали моё обращение.

3 В полученном ответе вы не указываете номер, под которым зарегистрировали моё обращение. Само название файла содержит кириллицу, разумнее было давать название латинскими буквами (ну мало ли, не все клиенты почты смогут правильно этот файл обработать).

4 На своём бланке обращений номера телефонов старайтесь указывать в правильном формате +380 (44) 224 67 27 //сейчас указано +38 (044) 224 67 27//. Инициалы не линитесь разделять пробелами.

5 В самом письме, в котором был вложен официальный ответ, посмотрите свою подпись: между значками на соцсети есть текст "[t.me/izibank_bot]" и сами значки стоит разделять пробелами.

ps Касательно первого инцидента я общался с поддержкой izibank. Сообщать, что электронное обращение надо подписать ЭЦП является уже некорректно -- детали здесь https://biz.ligazakon.net/analitycs/200 ... -dokumenti
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 22:12

Это сити24 при пополнении в терминале любит то ли мониторить, то ли просто придерживать деньги. Это касается не только изи, но и остальных
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