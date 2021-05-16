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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 тра, 2021 17:12
вітання! розмір кредитного ліміту залежить від багатьох факторів та розраховується індивідуально для кожного. він може бути встановлений як в ТАСКОМБАНК, так і в izibank. головне, щоб доходи клієнта були достатніми для обслуговування двох лімітів.
для того, щоб стати нашим клієнтом, необхідно завантажити мобільний додаток izibank з Google Play або AppStore та пройти коротку реєстрацію. у Харкові картку можна отримати на точці видачі (їх адреси можна переглянути в додатку, або за посиланням:
щодо виключень з нарахування кешбеку, їх можна переглянути за посиланням:
Додано: Чет 06 тра, 2021 22:08
Додано: П'ят 14 тра, 2021 22:49
Re: izibank
izibank, маю для вас цікавий кейс.
Вирішив зареєструватися в
22:49:06 надходить запит предавторизації на 1 € й через пару мілісекунд здійснюється його скасування
22:49:22 надходить запит авторизації на 0,9 € -- відмова.
Результат -- сайт бракує картку.
Підтримка вашого банку повідомляє наступне:
"до нас надійшов некоректний запит на завершення транзакції."
Аналогічно з карткою від monobank. Але там підтримка хоча б надала більш детальнішу відповідь:
"Дана ситуація відбувається, коли торгова точка намагається збільшити суму раніше предавторизованної операції.
Для вирішення даного питання рекомендуємо звернутися в торгову точку й попросити їх скасувати стару передавторизацію та створити нову на необхідну суму."
Беру платіжну картку ПриватБанку й успішно додаю її:
23:17 предавторизація на 1 €
23:18 авторизація на 0,9 €
23:23 скасування предавтризації на 1 €
23:24 відміна операції на 0,9 €
1 Чому ви не змогли, як зміг провести ПриватБанк?
2 Чому підтримка monobank тут виявилася кращою за вас?
Додано: Пон 17 тра, 2021 11:12
До какого числа надо уплатить ОМП? Пришла смс,что до 25,в приложении стоит 31 мая... Для 31 числа,помниться, спецом уменьшали грейс,что б не путать клиента
Додано: Пон 17 тра, 2021 11:46
Re: izibank
novichok, ОМП и сумму для льготной % ставки необходимо оплатить так, чтобы эта сумма провелась по счёту до конца последнего рабочего дня в месяце — до 31 мая.
Додано: Пон 17 тра, 2021 16:38
Re: izibank
Новые тарифы, действуют с 13.05:
переказ коштів (+за реквізитами) на власні рахунки в ТАСКОМБАНКу, переказ коштів на рахунки інших осіб в ТАСКОМБАНКу або інших банках (кредитні кошти):
Додано: Пон 17 тра, 2021 17:30
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