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Обслуговування в українських
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 94959697

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.2 5 12
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
25%
3
2 - Погано. Некомпетентно.
8%
1
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
8%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
42%
5
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Чет 06 тра, 2021 14:53

На все-да не на все)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 тра, 2021 15:28

klug
каждому банку по рогальскому, с ютубчиком и инстаграмчиком. :mrgreen:
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 06 тра, 2021 17:12

  _PORT_UA написав:Добрый день. Если есть карта с кредитным лимитом от Таса, то какая вероятность получить его от Изи? И как в Харькове оформить продукт?
И если представитель банка увидит сообщение, то может есть возможность предоставить список МСС кодов по которым не начисляется кешбек.


вітання! розмір кредитного ліміту залежить від багатьох факторів та розраховується індивідуально для кожного. він може бути встановлений як в ТАСКОМБАНК, так і в izibank. головне, щоб доходи клієнта були достатніми для обслуговування двох лімітів.
для того, щоб стати нашим клієнтом, необхідно завантажити мобільний додаток izibank з Google Play або AppStore та пройти коротку реєстрацію. у Харкові картку можна отримати на точці видачі (їх адреси можна переглянути в додатку, або за посиланням: https://izibank.com.ua/contacts ), кур'єром, або ж відкрити віртуальну картку без візиту до відділення.
щодо виключень з нарахування кешбеку, їх можна переглянути за посиланням: https://izibank.com.ua/faq#cashback
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Повідомлення Додано: Чет 06 тра, 2021 22:08

  vitaliy_berdinskikh написав:klug
каждому банку по рогальскому, с ютубчиком и инстаграмчиком. :mrgreen:

і тік ток в дупу :mrgreen:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 тра, 2021 22:49

Re: izibank

izibank, маю для вас цікавий кейс.

Вирішив зареєструватися в Oracle Cloud. При створенні облікового запису необхідно пройти валидацію платіжною карткою. Заповнив реквізити цифрової карти credit mastercard, дозволив оплату в Інтернеті.

22:49:06 надходить запит предавторизації на 1 € й через пару мілісекунд здійснюється його скасування
22:49:22 надходить запит авторизації на 0,9 € -- відмова.

Результат -- сайт бракує картку.
Підтримка вашого банку повідомляє наступне:
"до нас надійшов некоректний запит на завершення транзакції."

Аналогічно з карткою від monobank. Але там підтримка хоча б надала більш детальнішу відповідь:
"Дана ситуація відбувається, коли торгова точка намагається збільшити суму раніше предавторизованної операції.
Для вирішення даного питання рекомендуємо звернутися в торгову точку й попросити їх скасувати стару передавторизацію та створити нову на необхідну суму."

Беру платіжну картку ПриватБанку й успішно додаю її:
23:17 предавторизація на 1 €
23:18 авторизація на 0,9 €
23:23 скасування предавтризації на 1 €
23:24 відміна операції на 0,9 €

1 Чому ви не змогли, як зміг провести ПриватБанк?
2 Чому підтримка monobank тут виявилася кращою за вас?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 11:12

До какого числа надо уплатить ОМП? Пришла смс,что до 25,в приложении стоит 31 мая... Для 31 числа,помниться, спецом уменьшали грейс,что б не путать клиента
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 11:46

Re: izibank

novichok, ОМП и сумму для льготной % ставки необходимо оплатить так, чтобы эта сумма провелась по счёту до конца последнего рабочего дня в месяце — до 31 мая.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 16:38

Re: izibank

Новые тарифы, действуют с 13.05:
переказ коштів (+за реквізитами) на власні рахунки в ТАСКОМБАНКу, переказ коштів на рахунки інших осіб в ТАСКОМБАНКу або інших банках (кредитні кошти):
  • 2% (якщо сума менше 10 000 ₴)
  • 4,9% (якщо сума 10 000 ₴ i більше).
Было - 4%, независимо от суммы.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 16:46

у пумбы такая замануха было 0% :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 17:30

  v57 написав:у пумбы такая замануха было 0% :)

Ізя забирає собі 2% і в грейсі сума?
Квесторе_поверніться
 
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