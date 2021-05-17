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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 тра, 2021 07:48
unknownurl
, посмотрел инфу на сайте
. Было:
- 2 % (якщо сума менше 10 000 ₴)
- 4,9 % (якщо сума 10 000 ₴ i більше).
Стало просто 4 %. Не попутали?
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MASolomko
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