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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 95969798

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.2 5 12
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
25%
3
2 - Погано. Некомпетентно.
8%
1
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
8%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
42%
5
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 07:48

Re: izibank

unknownurl, посмотрел инфу на сайте. Было:
  • 2 % (якщо сума менше 10 000 ₴)
  • 4,9 % (якщо сума 10 000 ₴ i більше).
Стало просто 4 %. Не попутали?
MASolomko
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  #<1 ... 95969798
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Зараз обговорюється
izibank (971)
18.05.2021 08:48
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