Додано: Нед 13 чер, 2021 19:03
Сегодня в автобусе решил оплатить картой izibank, которую получил осенью прошлого года, — валидатор никак не реагировал на неё. Оплата другой картой прошла на ура.
Пытался карту считать телефоном — аналогично, нет никакой реакции. Дома перепроверил все свои карты. Выявил ещё нерабочую всеКАРТКА от ПУМБ. Общие у них — одинаковый производитель, видно по контактной площадки (одинаковая форма) + на обратной стороне одни и те же надписи ICA * PSL * <дата>.
ps ТАСина Б5 куда интенсивнее пользовалась и работает без нареканий и сейчас.