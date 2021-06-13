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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 13 чер, 2021 19:03
Re: izibank
Сегодня в автобусе решил оплатить картой izibank, которую получил осенью прошлого года, — валидатор никак не реагировал на неё. Оплата другой картой прошла на ура.
Пытался карту считать телефоном — аналогично, нет никакой реакции. Дома перепроверил все свои карты. Выявил ещё нерабочую всеКАРТКА от ПУМБ. Общие у них — одинаковый производитель, видно по контактной площадки (одинаковая форма) + на обратной стороне одни и те же надписи ICA * PSL * <дата>.
ps ТАСина Б5 куда интенсивнее пользовалась и работает без нареканий и сейчас.
Додано: Пон 14 чер, 2021 09:04
В моїй картці izibank'a модуль сдох ще в жовтні 20го.
Обіцяли поміняти але ж 3 роки ще не минуло
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