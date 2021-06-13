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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 979899100

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.2 5 12
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
25%
3
2 - Погано. Некомпетентно.
8%
1
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
8%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
42%
5
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Суб 05 чер, 2021 21:19

жжер із потрошками і відригнувся ))
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 19:03

Re: izibank

Сегодня в автобусе решил оплатить картой izibank, которую получил осенью прошлого года, — валидатор никак не реагировал на неё. Оплата другой картой прошла на ура.

Пытался карту считать телефоном — аналогично, нет никакой реакции. Дома перепроверил все свои карты. Выявил ещё нерабочую всеКАРТКА от ПУМБ. Общие у них — одинаковый производитель, видно по контактной площадки (одинаковая форма) + на обратной стороне одни и те же надписи ICA * PSL * <дата>.

ps ТАСина Б5 куда интенсивнее пользовалась и работает без нареканий и сейчас.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 09:04

В моїй картці izibank'a модуль сдох ще в жовтні 20го.
Обіцяли поміняти але ж 3 роки ще не минуло :)
KVV
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 12:08

Re: izibank

KVV, с красного:
Дійсно, певний відсоток банківських карток, що був емітований у рамках продукту «izibank» від АТ "ТАСКОМБАНК" мав заводський брак із функції безконтактної оплати.

Натомість, Вам пропонується безкоштовна заміна Вашої банківської картки за наступних умов:
1. Для вирішення Вашого питання Ви повинні звернутися до служби підтримки за номером телефону 0800605005 (+380442246727) та повідомити про цей випадок;
2. Необхідно сплатити вартість замінити банківської картки у розмірі 50 гривень
При цьому, кошти будуть повернуті після розгляду звернення та успішної заміни банківської картки;
3. При заміні банківської картки через відділення АТ "ТАСКОМБАНК" яке має банківські картки по продукту «izibank» Ви маєте можливість відправити Вашу картку на експертизу, яка проводиться для встановлення причин заводського браку.

Я можу Вас запевнити, що вирішення Вашої проблеми є пріоритетним для команди «izibank»!

Ответ поддержки при общении через электронную почту:
щодо перевипуску – зараз розробляємо безкоштовний перевипуск карток, з якими відбулися подібні ситуації. також зафіксували ваше звернення та проінформуємо щойно ця можливість буде реалізована


Из этого следует, что обращения уже были подобного рода.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 15:39

  MASolomko написав:Из этого следует, что обращения уже были подобного рода.

Я ж і писав минулого жовтня
viewtopic.php?p=5078403#p5078403
KVV
 
Повідомлень: 811
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  #<1 ... 979899100
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