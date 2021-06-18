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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 чер, 2021 21:19
жжер із потрошками і відригнувся ))
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greenozon
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Додано: Нед 13 чер, 2021 19:03
Сегодня в автобусе решил оплатить картой izibank, которую получил осенью прошлого года, — валидатор никак не реагировал на неё. Оплата другой картой прошла на ура.
Пытался карту считать телефоном — аналогично, нет никакой реакции. Дома перепроверил все свои карты. Выявил ещё нерабочую всеКАРТКА от ПУМБ. Общие у них — одинаковый производитель, видно по контактной площадки (одинаковая форма) + на обратной стороне одни и те же надписи ICA * PSL * <дата>.
ps ТАСина Б5 куда интенсивнее пользовалась и работает без нареканий и сейчас.
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MASolomko
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Додано: Пон 14 чер, 2021 09:04
В моїй картці izibank'a модуль сдох ще в жовтні 20го.
Обіцяли поміняти але ж 3 роки ще не минуло
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KVV
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Додано: Пон 14 чер, 2021 12:08
KVV, с красного:
Дійсно, певний відсоток банківських карток, що був емітований у рамках продукту «izibank» від АТ "ТАСКОМБАНК" мав заводський брак із функції безконтактної оплати.
Натомість, Вам пропонується безкоштовна заміна Вашої банківської картки за наступних умов:
1. Для вирішення Вашого питання Ви повинні звернутися до служби підтримки за номером телефону 0800605005 (+380442246727) та повідомити про цей випадок;
2. Необхідно сплатити вартість замінити банківської картки у розмірі 50 гривень
При цьому, кошти будуть повернуті після розгляду звернення та успішної заміни банківської картки;
3. При заміні банківської картки через відділення АТ "ТАСКОМБАНК" яке має банківські картки по продукту «izibank» Ви маєте можливість відправити Вашу картку на експертизу, яка проводиться для встановлення причин заводського браку.
Я можу Вас запевнити, що вирішення Вашої проблеми є пріоритетним для команди «izibank»!
Ответ поддержки при общении через электронную почту:
щодо перевипуску – зараз розробляємо безкоштовний перевипуск карток, з якими відбулися подібні ситуації. також зафіксували ваше звернення та проінформуємо щойно ця можливість буде реалізована
Из этого следует, что обращения уже были подобного рода.
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MASolomko
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Додано: Пон 14 чер, 2021 15:39
MASolomko написав:
Из этого следует, что обращения уже были подобного рода.
Я ж і писав минулого жовтня viewtopic.php?p=5078403#p5078403
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KVV
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Додано: Суб 19 чер, 2021 08:01
Завезли обновленный кешбек.
Пока только айфоны и только в бете.
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unknownurl
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Додано: Суб 19 чер, 2021 08:51
unknownurl, на другом форуме написали, что и рефералку завезли
На Android позже или пока на яблочных тест?
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MASolomko
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Додано: Суб 19 чер, 2021 09:31
MASolomko, да, появилась и рефералка. 75 грн за карту с кредитным лимитом и 50 за дебетовую карту.
Пока что доступно только в бета версии приложения и только на iPhone.
Если кто-то хочет оформить карту по моей рекомендации, пишите в личные сообщения. Для получения вознаграждения, необходимо иметь iPhone.
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unknownurl
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Додано: Суб 19 чер, 2021 10:23
Що ж вони усі наче під копірку
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klug
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