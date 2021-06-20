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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 чер, 2021 10:26
unknownurl написав:MASolomko
, да, появилась и рефералка. 75 грн за карту с кредитным лимитом и 50 за дебетовую карту.
Пока что доступно только в бета версии приложения и только на iPhone.
Если кто-то хочет оформить карту по моей рекомендации, пишите в личные сообщения. Для получения вознаграждения, необходимо иметь iPhone.
мені повідомили, що ці функції ще розробляються, відповідно це лише елементи тестового інтерфейсу. Тому бонус за друзів може ще не на рахуватись
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Додано: Пон 21 чер, 2021 12:17
А у Изибанка случайно не скопировали тот же фокус, что в конце квартала невыведенный кешбэк сгорает?
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Искатель
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Додано: Пон 21 чер, 2021 12:30
Искатель, нет. Но не известно как повлияет обновление программы на систему кешбека. Из известного — 600 грн кешбека на повышенные категории.
обізнаний експерт написав:
мені повідомили, що ці функції ще розробляються, відповідно це лише елементи тестового інтерфейсу.
На іншому форумі повідомили, що ці функції слід очікувати бета-тестерам застосунку для Android на цьому тижні.
Тоді й буде вже видно чи зарахують кешбек за реіеральним посиланням ) Тобто тоді можна звернутися у підтримку, щоб дізнатися деталі.
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MASolomko
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Додано: Пон 21 чер, 2021 12:31
Искатель, раньше не сгорали, как сейчас будет - пока неизвестно.
+ у ТАСа кешбек-то чистыми, а тут грязными.
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unknownurl
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Додано: Пон 21 чер, 2021 13:08
unknownurl написав:
+ у ТАСа кешбек-то чистыми, а тут грязными.
Грязными у изи пока предварительно за повышенные категории.
"1% на всё" - чистыми
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Вкладчик1234
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Додано: Пон 21 чер, 2021 13:16
Вкладчик1234 написав: unknownurl написав:
+ у ТАСа кешбек-то чистыми, а тут грязными.
Грязными у изи пока предварительно за повышенные категории.
"1% на всё" - чистыми
Но и не факт, что будет чистыми и что 1% на «все» тоже не станет грязным.
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Додано: Пон 21 чер, 2021 13:19
Искатель написав:
А у Изибанка случайно не скопировали тот же фокус, что в конце квартала невыведенный кешбэк сгорает?
А я честно говоря не понимаю какой смысл тут тянуть и не выводить кишмиш? Он то выводится от 1 грн. сразу по факту оплаты (а не проведения по счету как у б5). Я к примеру после каждой покупки на сумму чуть больше 80 грн. сразу и вывожу усё чтобы не париться. Редко бывает когда плачу на укрпочте за 1-2 посылки - тогда сумма меньше 1 грн получается. Тогда приходится ждать следующей оплаты. А так купил, кэшьек вывел и совершенно не парюсь что там может сгореть
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