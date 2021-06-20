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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9899100101

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.2 5 12
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
25%
3
2 - Погано. Некомпетентно.
8%
1
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
8%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
42%
5
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 10:26

  unknownurl написав:MASolomko, да, появилась и рефералка. 75 грн за карту с кредитным лимитом и 50 за дебетовую карту.
Пока что доступно только в бета версии приложения и только на iPhone.
Если кто-то хочет оформить карту по моей рекомендации, пишите в личные сообщения. Для получения вознаграждения, необходимо иметь iPhone.



мені повідомили, що ці функції ще розробляються, відповідно це лише елементи тестового інтерфейсу. Тому бонус за друзів може ще не на рахуватись
обізнаний експерт
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 12:17

А у Изибанка случайно не скопировали тот же фокус, что в конце квартала невыведенный кешбэк сгорает?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 12:30

Re: izibank

Искатель, нет. Но не известно как повлияет обновление программы на систему кешбека. Из известного — 600 грн кешбека на повышенные категории.

  обізнаний експерт написав:мені повідомили, що ці функції ще розробляються, відповідно це лише елементи тестового інтерфейсу.
На іншому форумі повідомили, що ці функції слід очікувати бета-тестерам застосунку для Android на цьому тижні.
Тоді й буде вже видно чи зарахують кешбек за реіеральним посиланням ) Тобто тоді можна звернутися у підтримку, щоб дізнатися деталі.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 12:31

Искатель, раньше не сгорали, как сейчас будет - пока неизвестно.
+ у ТАСа кешбек-то чистыми, а тут грязными.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 13:08

  unknownurl написав:+ у ТАСа кешбек-то чистыми, а тут грязными.

Грязными у изи пока предварительно за повышенные категории.
"1% на всё" - чистыми
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 13:16

Re: izibank

Вкладчик1234 написав:
  unknownurl написав:+ у ТАСа кешбек-то чистыми, а тут грязными.

Грязными у изи пока предварительно за повышенные категории.
"1% на всё" - чистыми
Но и не факт, что будет чистыми и что 1% на «все» тоже не станет грязным.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 13:19

  Искатель написав:А у Изибанка случайно не скопировали тот же фокус, что в конце квартала невыведенный кешбэк сгорает?

А я честно говоря не понимаю какой смысл тут тянуть и не выводить кишмиш? Он то выводится от 1 грн. сразу по факту оплаты (а не проведения по счету как у б5). Я к примеру после каждой покупки на сумму чуть больше 80 грн. сразу и вывожу усё чтобы не париться. Редко бывает когда плачу на укрпочте за 1-2 посылки - тогда сумма меньше 1 грн получается. Тогда приходится ждать следующей оплаты. А так купил, кэшьек вывел и совершенно не парюсь что там может сгореть
Flamingo
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  #<1 ... 9899100101
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