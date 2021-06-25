unknownurl написав:MASolomko, да, появилась и рефералка. 75 грн за карту с кредитным лимитом и 50 за дебетовую карту. Пока что доступно только в бета версии приложения и только на iPhone. Если кто-то хочет оформить карту по моей рекомендации, пишите в личные сообщения. Для получения вознаграждения, необходимо иметь iPhone.
мені повідомили, що ці функції ще розробляються, відповідно це лише елементи тестового інтерфейсу. Тому бонус за друзів може ще не на рахуватись
Искатель, нет. Но не известно как повлияет обновление программы на систему кешбека. Из известного — 600 грн кешбека на повышенные категории.
обізнаний експерт написав:мені повідомили, що ці функції ще розробляються, відповідно це лише елементи тестового інтерфейсу.
На іншому форумі повідомили, що ці функції слід очікувати бета-тестерам застосунку для Android на цьому тижні. Тоді й буде вже видно чи зарахують кешбек за реіеральним посиланням ) Тобто тоді можна звернутися у підтримку, щоб дізнатися деталі.
Искатель написав:А у Изибанка случайно не скопировали тот же фокус, что в конце квартала невыведенный кешбэк сгорает?
А я честно говоря не понимаю какой смысл тут тянуть и не выводить кишмиш? Он то выводится от 1 грн. сразу по факту оплаты (а не проведения по счету как у б5). Я к примеру после каждой покупки на сумму чуть больше 80 грн. сразу и вывожу усё чтобы не париться. Редко бывает когда плачу на укрпочте за 1-2 посылки - тогда сумма меньше 1 грн получается. Тогда приходится ждать следующей оплаты. А так купил, кэшьек вывел и совершенно не парюсь что там может сгореть