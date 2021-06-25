Этот канал создан несколько дней назад, информации о сливе ноль, сама история выглядит как какой-то бред.
Канал был создан несколько дней назад, но ситуация реальна. Сотрудники Таскомбанка и КредитМаркета просто загружали фото паспортов, анкет и т.п. в публичный чат, который типа предназначен был только для сотрудников.
Когда получал карту изи в отделении - я сам видел, что фотают документы и шлют через телегу "в офис". Хотя заявка была мной заведена с фотографированием документов через приложение (т.е. фото документов и все данные у них были)
Сама телега у меня не вызывает подозрений как канал передачи данных, а вот вопрос круга лиц, имеющих доступ к такому каналу (и соотв. имеют возможность тупо сохранять файлы) - это вопрос