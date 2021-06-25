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Обслуговування в українських
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 99100101102

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.2 5 12
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
25%
3
2 - Погано. Некомпетентно.
8%
1
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
8%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
42%
5
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 21:13

Re: izibank

vitaliy_berdinskikh написав:
  unknownurl написав:Защита данных в изибанке: https://t.me/tabfinance/9

В свободном доступе в Telegram были найдены

Говорят что кур доят.

Этот канал создан несколько дней назад, информации о сливе ноль, сама история выглядит как какой-то бред.
Канал был создан несколько дней назад, но ситуация реальна. Сотрудники Таскомбанка и КредитМаркета просто загружали фото паспортов, анкет и т.п. в публичный чат, который типа предназначен был только для сотрудников.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 21:32

  unknownurl написав:Сотрудники Таскомбанка и КредитМаркета просто загружали фото паспортов, анкет и т.п. в публичный чат, который типа предназначен был только для сотрудников.

Может - да, а может - и нет.
Нужны хоть какие-то пруфы.
А без них - так можно про любой банк написать, бумага стерпит
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 21:40

Когда получал карту изи в отделении - я сам видел, что фотают документы и шлют через телегу "в офис".
Хотя заявка была мной заведена с фотографированием документов через приложение (т.е. фото документов и все данные у них были)

Сама телега у меня не вызывает подозрений как канал передачи данных, а вот вопрос круга лиц, имеющих доступ к такому каналу (и соотв. имеют возможность тупо сохранять файлы) - это вопрос
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 21:56

  mustbe написав:
  unknownurl написав:Сотрудники Таскомбанка и КредитМаркета просто загружали фото паспортов, анкет и т.п. в публичный чат, который типа предназначен был только для сотрудников.

Может - да, а может - и нет.
Нужны хоть какие-то пруфы.
А без них - так можно про любой банк написать, бумага стерпит

вот вам пруф из одного из чатов: https://t.me/important_today/2955
unknownurl
 
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  #<1 ... 99100101102
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