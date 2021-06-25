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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 100101102103>

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.2 5 12
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
25%
3
2 - Погано. Некомпетентно.
8%
1
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
8%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
42%
5
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 21:13

Re: izibank

vitaliy_berdinskikh написав:
  unknownurl написав:Защита данных в изибанке: https://t.me/tabfinance/9

В свободном доступе в Telegram были найдены

Говорят что кур доят.

Этот канал создан несколько дней назад, информации о сливе ноль, сама история выглядит как какой-то бред.
Канал был создан несколько дней назад, но ситуация реальна. Сотрудники Таскомбанка и КредитМаркета просто загружали фото паспортов, анкет и т.п. в публичный чат, который типа предназначен был только для сотрудников.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 21:32

  unknownurl написав:Сотрудники Таскомбанка и КредитМаркета просто загружали фото паспортов, анкет и т.п. в публичный чат, который типа предназначен был только для сотрудников.

Может - да, а может - и нет.
Нужны хоть какие-то пруфы.
А без них - так можно про любой банк написать, бумага стерпит
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 21:40

Когда получал карту изи в отделении - я сам видел, что фотают документы и шлют через телегу "в офис".
Хотя заявка была мной заведена с фотографированием документов через приложение (т.е. фото документов и все данные у них были)

Сама телега у меня не вызывает подозрений как канал передачи данных, а вот вопрос круга лиц, имеющих доступ к такому каналу (и соотв. имеют возможность тупо сохранять файлы) - это вопрос
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 21:56

  mustbe написав:
  unknownurl написав:Сотрудники Таскомбанка и КредитМаркета просто загружали фото паспортов, анкет и т.п. в публичный чат, который типа предназначен был только для сотрудников.

Может - да, а может - и нет.
Нужны хоть какие-то пруфы.
А без них - так можно про любой банк написать, бумага стерпит

вот вам пруф из одного из чатов: https://t.me/important_today/2955
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 22:40

  unknownurl написав:
  mustbe написав:
  unknownurl написав:Сотрудники Таскомбанка и КредитМаркета просто загружали фото паспортов, анкет и т.п. в публичный чат, который типа предназначен был только для сотрудников.

Может - да, а может - и нет.
Нужны хоть какие-то пруфы.
А без них - так можно про любой банк написать, бумага стерпит

вот вам пруф из одного из чатов: https://t.me/important_today/2955

29 файлов, в чате с названием "Новости".

Давайте вместе подумаем.

Сотрудники изибанка создают чат и начинают кидать туда паспорта чтобы кто-то из руководства или другой службы рассматривая эти фото утверждал или нет кредит или подтверждал открытие счёта.

Проходит несколько часов за которые кроме картинки "Суды при анкапе" и "у меня муж в полиции работает" в чате появляется данные на пять-шесть человек: при среднем количестве четыре снимка на человека - первый разворот, второй с органом выдачи и опционально фоткой в 45, разворот с пропиской, ИНН - получается что это никак не может быть больше чем 29 - 2 / 4 = 6 заявителей, но внизу видно что на один паспорт потратили даже больше чем четыре снимка.

Ещё деталь: паспорт ВН 997262 который мы видим в центре - недействителен, тоесть был украден. Проверьте сами здесь https://nd.dmsu.gov.ua/ Если кому кажется что там ВН 997282 - то с этим паспортом та же история.

И вот этот вновь созданный чат очень оперативно находит человек которые недавно создал канал на тему финтехов ТабФинанс. Ну он просто каждые пять минут проверяет не появились ли какие новые чаты с названием изи, моно, пумб, форвард, конкорд, абанк и так далее. Это ж реально, да? :mrgreen:

Он публикует эту новость у себя на канале, который уже мегапопулярен - там аж 21 подписчик!!!111 :mrgreen: И оттуда новость попадает судя, на сайт Финансы. Ничего подозрительного, такое происходит каждый день. 8)

==============================

Как по мне то чувак просто хотел раскрутить свой канал и вкинул "новость". Известность конечно же к нему пришла, цель достигнута.

Но я вот получал карту зимой, и если бы данные передавались через этот чат то по идее и мой паспорт там должен был быть. Но дело не в том что его там нет, а в том что там тогда не может быть 29 файлов, ну ни как не может. Клиентов у банка гораздо больше. :roll:
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в П'ят 25 чер, 2021 22:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 22:40

  unknownurl написав:вот вам пруф из одного из чатов

Ну, такой себе пруф.

Да, отправляли куда-то телегой. И что ? Голубями что-ли отправлять ?
Кто именно имел доступ к инфе - мы не знаем и не узнаем.

Впрочем - вполне допускаю, что была небрежность с точки зрения безопасности конф. данных.
Пофиксили - и хорошо. А если не было - тоже хорошо )
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 22:42

Re: izibank

  vitaliy_berdinskikh написав:Проходит несколько часов за которые кроме картинки "Суды при анкапе" и "у меня муж в полиции работает" в чате

У жены сотрудники создали неофициальный чат своего отдела. Правда в вайбере, а не в телеге. Но в данном случае это мало что меняет. Так вот там только за сегодня 8 картинок кинул и это ещё по божески.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 22:43

Re: izibank

Один участник чата "Sense SuperApp", который находится в Telegram, писал о том, что у него увели доступ к izibank...

У меня только пытаются аккаунт Google увести... Пароль менял, но всё на телефон приходят SMS с двухфакторной аутентификацией. :D
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 23:07

Re: izibank

vitaliy_berdinskikh написав:
  unknownurl написав:
  mustbe написав:[quote="5250934:unknownurl"]Сотрудники Таскомбанка и КредитМаркета просто загружали фото паспортов, анкет и т.п. в публичный чат, который типа предназначен был только для сотрудников.

Может - да, а может - и нет.
Нужны хоть какие-то пруфы.
А без них - так можно про любой банк написать, бумага стерпит

вот вам пруф из одного из чатов: https://t.me/important_today/2955

29 файлов, в чате с названием "Новости".
[/quote]

29 файлов только в одном чате, а их, как минимум, было 3 и на скриншоте уже не все файлы, которые там изначально были.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 23:16

Re: izibank

mustbe написав:
  unknownurl написав:вот вам пруф из одного из чатов

Ну, такой себе пруф.

Да, отправляли куда-то телегой. И что ? Голубями что-ли отправлять ?
Кто именно имел доступ к инфе - мы не знаем и не узнаем.

Впрочем - вполне допускаю, что была небрежность с точки зрения безопасности конф. данных.
Пофиксили - и хорошо. А если не было - тоже хорошо )
Ну да, это же для банков норм кидать фотки документов в открытые чаты, которые может найти любой пользователь телеги.

Идея использования телеги как инструмента для выдачи и обслуживания карт используется многими банками, но никто просто так далеко как изибанк не зашёл. Сбрасывать фотки доков в чат который могут найти любой человек.
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