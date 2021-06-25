Этот канал создан несколько дней назад, информации о сливе ноль, сама история выглядит как какой-то бред.
Канал был создан несколько дней назад, но ситуация реальна. Сотрудники Таскомбанка и КредитМаркета просто загружали фото паспортов, анкет и т.п. в публичный чат, который типа предназначен был только для сотрудников.
Когда получал карту изи в отделении - я сам видел, что фотают документы и шлют через телегу "в офис". Хотя заявка была мной заведена с фотографированием документов через приложение (т.е. фото документов и все данные у них были)
Сама телега у меня не вызывает подозрений как канал передачи данных, а вот вопрос круга лиц, имеющих доступ к такому каналу (и соотв. имеют возможность тупо сохранять файлы) - это вопрос
Сотрудники изибанка создают чат и начинают кидать туда паспорта чтобы кто-то из руководства или другой службы рассматривая эти фото утверждал или нет кредит или подтверждал открытие счёта.
Проходит несколько часов за которые кроме картинки "Суды при анкапе" и "у меня муж в полиции работает" в чате появляется данные на пять-шесть человек: при среднем количестве четыре снимка на человека - первый разворот, второй с органом выдачи и опционально фоткой в 45, разворот с пропиской, ИНН - получается что это никак не может быть больше чем 29 - 2 / 4 = 6 заявителей, но внизу видно что на один паспорт потратили даже больше чем четыре снимка.
Ещё деталь: паспорт ВН 997262 который мы видим в центре - недействителен, тоесть был украден. Проверьте сами здесь https://nd.dmsu.gov.ua/ Если кому кажется что там ВН 997282 - то с этим паспортом та же история.
И вот этот вновь созданный чат очень оперативно находит человек которые недавно создал канал на тему финтехов ТабФинанс. Ну он просто каждые пять минут проверяет не появились ли какие новые чаты с названием изи, моно, пумб, форвард, конкорд, абанк и так далее. Это ж реально, да?
Он публикует эту новость у себя на канале, который уже мегапопулярен - там аж 21 подписчик!!!111 И оттуда новость попадает судя, на сайт Финансы. Ничего подозрительного, такое происходит каждый день.
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Как по мне то чувак просто хотел раскрутить свой канал и вкинул "новость". Известность конечно же к нему пришла, цель достигнута.
Но я вот получал карту зимой, и если бы данные передавались через этот чат то по идее и мой паспорт там должен был быть. Но дело не в том что его там нет, а в том что там тогда не может быть 29 файлов, ну ни как не может. Клиентов у банка гораздо больше.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в П'ят 25 чер, 2021 22:46, всього редагувалось 1 раз.
unknownurl написав:вот вам пруф из одного из чатов
Ну, такой себе пруф.
Да, отправляли куда-то телегой. И что ? Голубями что-ли отправлять ? Кто именно имел доступ к инфе - мы не знаем и не узнаем.
Впрочем - вполне допускаю, что была небрежность с точки зрения безопасности конф. данных. Пофиксили - и хорошо. А если не было - тоже хорошо )
Ну да, это же для банков норм кидать фотки документов в открытые чаты, которые может найти любой пользователь телеги.
Идея использования телеги как инструмента для выдачи и обслуживания карт используется многими банками, но никто просто так далеко как изибанк не зашёл. Сбрасывать фотки доков в чат который могут найти любой человек.