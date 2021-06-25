Додано: П'ят 25 чер, 2021 22:40

unknownurl написав: mustbe написав: unknownurl написав: Сотрудники Таскомбанка и КредитМаркета просто загружали фото паспортов, анкет и т.п. в публичный чат, который типа предназначен был только для сотрудников. Сотрудники Таскомбанка и КредитМаркета просто загружали фото паспортов, анкет и т.п. в публичный чат, который типа предназначен был только для сотрудников.

Может - да, а может - и нет.

Нужны хоть какие-то пруфы.

А без них - так можно про любой банк написать, бумага стерпит Может - да, а может - и нет.Нужны хоть какие-то пруфы.А без них - так можно про любой банк написать, бумага стерпит

вот вам пруф из одного из чатов: https://t.me/important_today/2955 вот вам пруф из одного из чатов:

29 - 2 / 4 = 6

https://nd.dmsu.gov.ua/ Ещё деталь: паспорт ВН 997262 который мы видим в центре - недействителен, тоесть был украден. Проверьте сами здесь

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29 файлов, в чате с названием "Новости".Давайте вместе подумаем.Сотрудники изибанка создают чат и начинают кидать туда паспорта чтобы кто-то из руководства или другой службы рассматривая эти фото утверждал или нет кредит или подтверждал открытие счёта.Проходит несколько часов за которые кроме картинки "Суды при анкапе" и "у меня муж в полиции работает" в чате появляется данные на пять-шесть человек: при среднем количестве четыре снимка на человека - первый разворот, второй с органом выдачи и опционально фоткой в 45, разворот с пропиской, ИНН - получается что это никак не может быть больше чемзаявителей, но внизу видно что на один паспорт потратили даже больше чем четыре снимка.Если кому кажется что там ВН 997282 - то с этим паспортом та же история.И вот этот вновь созданный чат очень оперативно находит человек которые недавно создал канал на тему финтехов ТабФинанс. Ну он просто каждые пять минут проверяет не появились ли какие новые чаты с названием изи, моно, пумб, форвард, конкорд, абанк и так далее. Это ж реально, да?Он публикует эту новость у себя на канале, который уже мегапопулярен - там ажподписчик!!!111И оттуда новость попадает судя, на сайт Финансы. Ничего подозрительного, такое происходит каждый день.==============================Как по мне то чувак просто хотел раскрутить свой канал и вкинул "новость". Известность конечно же к нему пришла, цель достигнута.Но я вот получал карту зимой, и если бы данные передавались через этот чат то по идее и мой паспорт там должен был быть. Но дело не в том что его там нет, а в том что там тогда не может быть 29 файлов, ну ни как не может. Клиентов у банка гораздо больше.