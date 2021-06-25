Откуда из взялось три, и почему только три если отделений больше и областей больше.
И первый расследователь, в второй умалчивают как они нашли эти чаты.
Откуда информация что банки используют телегу при том что у них уже есть системы внутренней коммуникации которую они обязаны использовать для передачи документов потому что всё это регистрируется и "подшивается"?
Ещё один момент. Если бы изи скидывал в чаты фотки документов, то они бы были на вкладке "Файлы".
В "Медиа" попадают картинки которые скидывают как картинки после чего они пережимаются телеграмом и не пригодны для какого-либо серьёзного анализа и уж тем более как копии документов которые сохраняются в электронном деле клиента. Именно потому там рядом вайбер-стайл картинки про мужа из полиции.