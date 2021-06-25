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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 100101102103

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.2 5 12
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
25%
3
2 - Погано. Некомпетентно.
8%
1
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
8%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
42%
5
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 23:35

  unknownurl написав:29 файлов только в одном чате, а их, как минимум, было 3 и на скриншоте уже не все файлы, которые там изначально были.

Откуда из взялось три, и почему только три если отделений больше и областей больше.

И первый расследователь, в второй умалчивают как они нашли эти чаты.

  unknownurl написав:Идея использования телеги как инструмента для выдачи и обслуживания карт используется многими банками, но никто просто так далеко как изибанк не зашёл. Сбрасывать фотки доков в чат который могут найти любой человек.

Откуда информация что банки используют телегу при том что у них уже есть системы внутренней коммуникации которую они обязаны использовать для передачи документов потому что всё это регистрируется и "подшивается"?

Ещё один момент. Если бы изи скидывал в чаты фотки документов, то они бы были на вкладке "Файлы".
В "Медиа" попадают картинки которые скидывают как картинки после чего они пережимаются телеграмом и не пригодны для какого-либо серьёзного анализа и уж тем более как копии документов которые сохраняются в электронном деле клиента. Именно потому там рядом вайбер-стайл картинки про мужа из полиции.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 07:27

Re: izibank

vitaliy_berdinskikh написав:
  unknownurl написав:29 файлов только в одном чате, а их, как минимум, было 3 и на скриншоте уже не все файлы, которые там изначально были.

Откуда из взялось три, и почему только три если отделений больше и областей больше.

И первый расследователь, в второй умалчивают как они нашли эти чаты.

  unknownurl написав:Идея использования телеги как инструмента для выдачи и обслуживания карт используется многими банками, но никто просто так далеко как изибанк не зашёл. Сбрасывать фотки доков в чат который могут найти любой человек.

Откуда информация что банки используют телегу при том что у них уже есть системы внутренней коммуникации которую они обязаны использовать для передачи документов потому что всё это регистрируется и "подшивается"?

Ещё один момент. Если бы изи скидывал в чаты фотки документов, то они бы были на вкладке "Файлы".
В "Медиа" попадают картинки которые скидывают как картинки после чего они пережимаются телеграмом и не пригодны для какого-либо серьёзного анализа и уж тем более как копии документов которые сохраняются в электронном деле клиента. Именно потому там рядом вайбер-стайл картинки про мужа из полиции.
Я воздержусь от комментариев. Вы уверены, что слива не было - это Ваше право, а группы были доступны через поиск по запросу «izibank» в поиске Telegram.
unknownurl
 
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  #<1 ... 100101102103
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