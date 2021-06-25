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банках (гарне і погане) / izibank izibank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 100101102103 Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку. izibank 3.2 5 12 1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і. 25% 3 2 - Погано. Некомпетентно. 8% 1 3 - Задовільно. Хотілося б краще. 8% 1 4 - Нормально. Як і повинно бути. 42% 5 5 - Відмінно. Дуже сподобалося. 17% 2 Всього голосів : 12 Додано: П'ят 25 чер, 2021 23:35 unknownurl написав: 29 файлов только в одном чате, а их, как минимум, было 3 и на скриншоте уже не все файлы, которые там изначально были. 29 файлов только в одном чате, а их, как минимум, было 3 и на скриншоте уже не все файлы, которые там изначально были.

Откуда из взялось три, и почему только три если отделений больше и областей больше.



И первый расследователь, в второй умалчивают как они нашли эти чаты.



unknownurl написав: Идея использования телеги как инструмента для выдачи и обслуживания карт используется многими банками, но никто просто так далеко как изибанк не зашёл. Сбрасывать фотки доков в чат который могут найти любой человек. Идея использования телеги как инструмента для выдачи и обслуживания карт используется многими банками, но никто просто так далеко как изибанк не зашёл. Сбрасывать фотки доков в чат который могут найти любой человек.

Откуда информация что банки используют телегу при том что у них уже есть системы внутренней коммуникации которую они обязаны использовать для передачи документов потому что всё это регистрируется и "подшивается"?



Ещё один момент. Если бы изи скидывал в чаты фотки документов, то они бы были на вкладке "Файлы".

В "Медиа" попадают картинки которые скидывают как картинки после чего они пережимаются телеграмом и не пригодны для какого-либо серьёзного анализа и уж тем более как копии документов которые сохраняются в электронном деле клиента. Именно потому там рядом вайбер-стайл картинки про мужа из полиции. Откуда из взялось три, и почему только три если отделений больше и областей больше.И первый расследователь, в второй умалчивают как они нашли эти чаты.Откуда информация что банки используют телегу при том что у них уже есть системы внутренней коммуникации которую онииспользовать для передачи документов потому что всё это регистрируется и "подшивается"?Ещё один момент. Если бы изи скидывал в чаты фотки документов, то они бы были на вкладке "Файлы".В "Медиа" попадают картинки которые скидывают как картинки после чего они пережимаются телеграмом и не пригодны для какого-либо серьёзного анализа и уж тем более как копии документов которые сохраняются в электронном деле клиента. Именно потому там рядом вайбер-стайл картинки про мужа из полиции. vitaliy_berdinskikh

Повідомлень: 4579 З нами з: 06.08.19 Подякував: 1034 раз. Подякували: 617 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 чер, 2021 07:27 Re: izibank vitaliy_berdinskikh написав: unknownurl написав: 29 файлов только в одном чате, а их, как минимум, было 3 и на скриншоте уже не все файлы, которые там изначально были. 29 файлов только в одном чате, а их, как минимум, было 3 и на скриншоте уже не все файлы, которые там изначально были.

Откуда из взялось три, и почему только три если отделений больше и областей больше.



И первый расследователь, в второй умалчивают как они нашли эти чаты.



unknownurl написав: Идея использования телеги как инструмента для выдачи и обслуживания карт используется многими банками, но никто просто так далеко как изибанк не зашёл. Сбрасывать фотки доков в чат который могут найти любой человек. Идея использования телеги как инструмента для выдачи и обслуживания карт используется многими банками, но никто просто так далеко как изибанк не зашёл. Сбрасывать фотки доков в чат который могут найти любой человек.

Откуда информация что банки используют телегу при том что у них уже есть системы внутренней коммуникации которую они обязаны использовать для передачи документов потому что всё это регистрируется и "подшивается"?



Ещё один момент. Если бы изи скидывал в чаты фотки документов, то они бы были на вкладке "Файлы".

В "Медиа" попадают картинки которые скидывают как картинки после чего они пережимаются телеграмом и не пригодны для какого-либо серьёзного анализа и уж тем более как копии документов которые сохраняются в электронном деле клиента. Именно потому там рядом вайбер-стайл картинки про мужа из полиции. Откуда из взялось три, и почему только три если отделений больше и областей больше.И первый расследователь, в второй умалчивают как они нашли эти чаты.Откуда информация что банки используют телегу при том что у них уже есть системы внутренней коммуникации которую онииспользовать для передачи документов потому что всё это регистрируется и "подшивается"?Ещё один момент. Если бы изи скидывал в чаты фотки документов, то они бы были на вкладке "Файлы".В "Медиа" попадают картинки которые скидывают как картинки после чего они пережимаются телеграмом и не пригодны для какого-либо серьёзного анализа и уж тем более как копии документов которые сохраняются в электронном деле клиента. Именно потому там рядом вайбер-стайл картинки про мужа из полиции. Я воздержусь от комментариев. Вы уверены, что слива не было - это Ваше право, а группы были доступны через поиск по запросу «izibank» в поиске Telegram. Я воздержусь от комментариев. Вы уверены, что слива не было - это Ваше право, а группы были доступны через поиск по запросу «izibank» в поиске Telegram. unknownurl Повідомлень: 615 З нами з: 01.10.19 Подякував: 26 раз. Подякували: 183 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 100101102103 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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