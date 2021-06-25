unknownurl написав:29 файлов только в одном чате, а их, как минимум, было 3 и на скриншоте уже не все файлы, которые там изначально были.
Откуда из взялось три, и почему только три если отделений больше и областей больше.
И первый расследователь, в второй умалчивают как они нашли эти чаты.
unknownurl написав:Идея использования телеги как инструмента для выдачи и обслуживания карт используется многими банками, но никто просто так далеко как изибанк не зашёл. Сбрасывать фотки доков в чат который могут найти любой человек.
Откуда информация что банки используют телегу при том что у них уже есть системы внутренней коммуникации которую они обязаны использовать для передачи документов потому что всё это регистрируется и "подшивается"?
Ещё один момент. Если бы изи скидывал в чаты фотки документов, то они бы были на вкладке "Файлы". В "Медиа" попадают картинки которые скидывают как картинки после чего они пережимаются телеграмом и не пригодны для какого-либо серьёзного анализа и уж тем более как копии документов которые сохраняются в электронном деле клиента. Именно потому там рядом вайбер-стайл картинки про мужа из полиции.
unknownurl написав:29 файлов только в одном чате, а их, как минимум, было 3 и на скриншоте уже не все файлы, которые там изначально были.
Откуда из взялось три, и почему только три если отделений больше и областей больше.
И первый расследователь, в второй умалчивают как они нашли эти чаты.
unknownurl написав:Идея использования телеги как инструмента для выдачи и обслуживания карт используется многими банками, но никто просто так далеко как изибанк не зашёл. Сбрасывать фотки доков в чат который могут найти любой человек.
Откуда информация что банки используют телегу при том что у них уже есть системы внутренней коммуникации которую они обязаны использовать для передачи документов потому что всё это регистрируется и "подшивается"?
Ещё один момент. Если бы изи скидывал в чаты фотки документов, то они бы были на вкладке "Файлы". В "Медиа" попадают картинки которые скидывают как картинки после чего они пережимаются телеграмом и не пригодны для какого-либо серьёзного анализа и уж тем более как копии документов которые сохраняются в электронном деле клиента. Именно потому там рядом вайбер-стайл картинки про мужа из полиции.
Я воздержусь от комментариев. Вы уверены, что слива не было - это Ваше право, а группы были доступны через поиск по запросу «izibank» в поиске Telegram.
Я уверен что приведённые доказательства слива сомнительны:
Во-первых они целиком и полностью относятся к КредитМаркет, хотя но почему-то все орут про изю. Напомню что Кредит-Маркет ещё сам по себе работает как МФО, а так же выдаёт карты Монобанка - я сам лично получал карту в их отделении. Если это действительно прокол КМ то волноваться надо не только тысячам клиентов Изи, но и миллионам клиентов Моно.
29 картинок со сканами это как-то подозрительно мало для чата в котором кидали документы клиентов на протяжении минимум полгода - бета изи появиталсь не позднее сентября судя по этой ветке, но насколько помню до декабря получить карту можно было только в нескольких местах и лишь потом появились альтернативы.
Единственное более-менее ценное доказательство находится в третьем чате - запись экрана якобы оригинального чата КредитМаркета в котором были данные клиентов - но она почему-то сделана с момента когда в чат врывается толпа и нет того что было до этого - но телега не скайп, тут история чата доступна всем.
Почему в тех 29 файлах один из паспортов недействующий?
Ну и собственно уже задававшийся вопрос - кто и как нашел этот чат и как он распространил эту инфу? Вот ты откуда взял этот новосделанный канал с 21 подписчиком? Неужто тоже случайно нашел в телеге?
Все мои возражение не про то что слив невозможен, а про то что заявляя о сливе надо как-то обосновать это, так что было понятно что это слив.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Суб 26 чер, 2021 08:10, всього редагувалось 2 разів.
vitaliy_berdinskikh написав:Ну и собственно уже задававшийся вопрос - кто и как нашел этот чат и как он распространил эту инфу? Вот ты откуда взял этот новосделанный канал с 21 подписчиком? Неужто тоже случайно нашел в телеге?