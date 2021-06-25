Додано: П'ят 25 чер, 2021 23:35

unknownurl написав: 29 файлов только в одном чате, а их, как минимум, было 3 и на скриншоте уже не все файлы, которые там изначально были. 29 файлов только в одном чате, а их, как минимум, было 3 и на скриншоте уже не все файлы, которые там изначально были.

unknownurl написав: Идея использования телеги как инструмента для выдачи и обслуживания карт используется многими банками, но никто просто так далеко как изибанк не зашёл. Сбрасывать фотки доков в чат который могут найти любой человек. Идея использования телеги как инструмента для выдачи и обслуживания карт используется многими банками, но никто просто так далеко как изибанк не зашёл. Сбрасывать фотки доков в чат который могут найти любой человек.

обязаны

Откуда из взялось три, и почему только три если отделений больше и областей больше.И первый расследователь, в второй умалчивают как они нашли эти чаты.Откуда информация что банки используют телегу при том что у них уже есть системы внутренней коммуникации которую онииспользовать для передачи документов потому что всё это регистрируется и "подшивается"?Ещё один момент. Если бы изи скидывал в чаты фотки документов, то они бы были на вкладке "Файлы".В "Медиа" попадают картинки которые скидывают как картинки после чего они пережимаются телеграмом и не пригодны для какого-либо серьёзного анализа и уж тем более как копии документов которые сохраняются в электронном деле клиента. Именно потому там рядом вайбер-стайл картинки про мужа из полиции.