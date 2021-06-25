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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 100101102103

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.2 5 12
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
25%
3
2 - Погано. Некомпетентно.
8%
1
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
8%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
42%
5
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 23:35

  unknownurl написав:29 файлов только в одном чате, а их, как минимум, было 3 и на скриншоте уже не все файлы, которые там изначально были.

Откуда из взялось три, и почему только три если отделений больше и областей больше.

И первый расследователь, в второй умалчивают как они нашли эти чаты.

  unknownurl написав:Идея использования телеги как инструмента для выдачи и обслуживания карт используется многими банками, но никто просто так далеко как изибанк не зашёл. Сбрасывать фотки доков в чат который могут найти любой человек.

Откуда информация что банки используют телегу при том что у них уже есть системы внутренней коммуникации которую они обязаны использовать для передачи документов потому что всё это регистрируется и "подшивается"?

Ещё один момент. Если бы изи скидывал в чаты фотки документов, то они бы были на вкладке "Файлы".
В "Медиа" попадают картинки которые скидывают как картинки после чего они пережимаются телеграмом и не пригодны для какого-либо серьёзного анализа и уж тем более как копии документов которые сохраняются в электронном деле клиента. Именно потому там рядом вайбер-стайл картинки про мужа из полиции.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 07:27

Re: izibank

vitaliy_berdinskikh написав:
  unknownurl написав:29 файлов только в одном чате, а их, как минимум, было 3 и на скриншоте уже не все файлы, которые там изначально были.

Откуда из взялось три, и почему только три если отделений больше и областей больше.

И первый расследователь, в второй умалчивают как они нашли эти чаты.

  unknownurl написав:Идея использования телеги как инструмента для выдачи и обслуживания карт используется многими банками, но никто просто так далеко как изибанк не зашёл. Сбрасывать фотки доков в чат который могут найти любой человек.

Откуда информация что банки используют телегу при том что у них уже есть системы внутренней коммуникации которую они обязаны использовать для передачи документов потому что всё это регистрируется и "подшивается"?

Ещё один момент. Если бы изи скидывал в чаты фотки документов, то они бы были на вкладке "Файлы".
В "Медиа" попадают картинки которые скидывают как картинки после чего они пережимаются телеграмом и не пригодны для какого-либо серьёзного анализа и уж тем более как копии документов которые сохраняются в электронном деле клиента. Именно потому там рядом вайбер-стайл картинки про мужа из полиции.
Я воздержусь от комментариев. Вы уверены, что слива не было - это Ваше право, а группы были доступны через поиск по запросу «izibank» в поиске Telegram.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 07:49

Re: izibank

Шановні ыКспэрды так само і про крадіжки з рахунків ПУМБа починали казати.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 07:57

Re: izibank

  unknownurl написав:Вы уверены, что слива не было

Я уверен что приведённые доказательства слива сомнительны:
  1. Во-первых они целиком и полностью относятся к КредитМаркет, хотя но почему-то все орут про изю. Напомню что Кредит-Маркет ещё сам по себе работает как МФО, а так же выдаёт карты Монобанка - я сам лично получал карту в их отделении. Если это действительно прокол КМ то волноваться надо не только тысячам клиентов Изи, но и миллионам клиентов Моно.
  2. 29 картинок со сканами это как-то подозрительно мало для чата в котором кидали документы клиентов на протяжении минимум полгода - бета изи появиталсь не позднее сентября судя по этой ветке, но насколько помню до декабря получить карту можно было только в нескольких местах и лишь потом появились альтернативы.
  3. Единственное более-менее ценное доказательство находится в третьем чате - запись экрана якобы оригинального чата КредитМаркета в котором были данные клиентов - но она почему-то сделана с момента когда в чат врывается толпа и нет того что было до этого - но телега не скайп, тут история чата доступна всем.
  4. Почему в тех 29 файлах один из паспортов недействующий?
  5. Ну и собственно уже задававшийся вопрос - кто и как нашел этот чат и как он распространил эту инфу? Вот ты откуда взял этот новосделанный канал с 21 подписчиком? Неужто тоже случайно нашел в телеге?
Все мои возражение не про то что слив невозможен, а про то что заявляя о сливе надо как-то обосновать это, так что было понятно что это слив.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Суб 26 чер, 2021 08:10, всього редагувалось 2 разів.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 08:03

  vitaliy_berdinskikh написав:Ну и собственно уже задававшийся вопрос - кто и как нашел этот чат и как он распространил эту инфу? Вот ты откуда взял этот новосделанный канал с 21 подписчиком? Неужто тоже случайно нашел в телеге?

ИМХО, конечно, но это канал unknownurl.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 08:17

Re: izibank

В догонку ещё вопрос: что там делают данные от Приватбанка?
Зачем сотрудникам КМ фоткать заявление-договор если оно без подписи?
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 09:31

  ingtrans написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Ну и собственно уже задававшийся вопрос - кто и как нашел этот чат и как он распространил эту инфу? Вот ты откуда взял этот новосделанный канал с 21 подписчиком? Неужто тоже случайно нашел в телеге?

ИМХО, конечно, но это канал unknownurl.

Да, совершенно верно, канал мой. Так совпало, что слив данных произошел именно в те дни, когда я решил завести свой канал. На своем канале я планирую писать о банковских фичах, выгодных предложениях и т.п. Так как слив данных относится к банку, я написал на быструю руку сообщение в канал.
До этого, я дважды обратился в службу поддержки банка для немедленной реакции на халатность работников ТАСКОМБАНКа и КредитМаркета.

  vitaliy_berdinskikh написав:В догонку ещё вопрос: что там делают данные от Приватбанка?
Зачем сотрудникам КМ фоткать заявление-договор если оно без подписи?

Эти документы загрузил потенциальный клиент банка, который думал, что такой процесс получения карты. Вы не поверите в тупость сотрудников, но они даже не решили проверить откуда у человека ссылка на группу для сотрудников.
По этой (https://t.me/izibank_KM_news_chat) ссылке живет уже новый чат, который заняли после того, как реальный сделали закрытым. В новом чате есть архив всех сообщений, что публиковались в группе.

  vitaliy_berdinskikh написав:Откуда из взялось три, и почему только три если отделений больше и областей больше.

А почему вы решили, что каждый чат был для каждого отделения? Нет, у сотрудников КМ (которые занимались выдачей карт изи) по всей Украине - свой, у ТАСа - свой, т.е. они грузили документы в чаты где были сотрудники (к тому же, не исключено, что и третьи лица) из всей Украины.

  vitaliy_berdinskikh написав:Во-первых они целиком и полностью относятся к КредитМаркет, хотя но почему-то все орут про изю. Напомню что Кредит-Маркет ещё сам по себе работает как МФО, а так же выдаёт карты Монобанка - я сам лично получал карту в их отделении. Если это действительно прокол КМ то волноваться надо не только тысячам клиентов Изи, но и миллионам клиентов Моно.

Потому что чат был исключительно по картам ИЗИ, а не моно или прочего.

  vitaliy_berdinskikh написав:29 картинок со сканами это как-то подозрительно мало для чата в котором кидали документы клиентов на протяжении минимум полгода - бета изи появиталсь не позднее сентября судя по этой ветке, но насколько помню до декабря получить карту можно было только в нескольких местах и лишь потом появились альтернативы.

Кроме 29 картинок было много таблиц, которые содержали персональные данные.
И вообще какая разница сколько там картинок? Надо вообще радоватся, что не всех клиентов. Сам факт халатного отношенния к информации просто вызывает невероятные сомнения в безопасности банка.
  vitaliy_berdinskikh написав:Откуда информация что банки используют телегу

При получении карт некоторых банков, я видел, что консультант счелкает именно телегу, не в личных целях, а именно в рабочих.

  vitaliy_berdinskikh написав:В "Медиа" попадают картинки которые скидывают как картинки после чего они пережимаются телеграмом и не пригодны для какого-либо серьёзного анализа и уж тем более как копии документов которые сохраняются в электронном деле клиента.

Это Вы знаете, а сотрудники банка и КМ не знают, поэтому грузили как умеют.
Востаннє редагувалось unknownurl в Суб 26 чер, 2021 10:05, всього редагувалось 3 разів.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 09:50

  Кочевник написав:Шановні ыКспэрды так само і про крадіжки з рахунків ПУМБа починали казати.


ну ПУМБ все тонко сделано, думаю, до сих пор проблема не решена, просто зарегулирована

а в чем тут сыр-бор - не пойму, пользователь непротив зашарить свои фотокопии, ну и щарят как могут
cohan
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 09:53

  cohan написав:
  Кочевник написав:Шановні ыКспэрды так само і про крадіжки з рахунків ПУМБа починали казати.


ну ПУМБ все тонко сделано, думаю, до сих пор проблема не решена, просто зарегулирована

а в чем тут сыр-бор - не пойму, пользователь непротив зашарить свои фотокопии, ну и щарят как могут

Если Вы считаете, что это ОК, что фотки вашего паспорта, ИНН и т.п. просто так сбрасываются в общий, к тому же, открытый чат с 700 людей, то да, проблем вообще нет.

Кто-то успел попасть в третий чат изибанка, в котором еще больше участников и еще больше личной информации: https://t.me/monobankunofficial/818292
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