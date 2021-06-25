Додано: Суб 26 чер, 2021 09:31

ingtrans написав: vitaliy_berdinskikh написав: Ну и собственно уже задававшийся вопрос - кто и как нашел этот чат и как он распространил эту инфу? Вот ты откуда взял этот новосделанный канал с 21 подписчиком? Неужто тоже случайно нашел в телеге? Ну и собственно уже задававшийся вопрос - кто и как нашел этот чат и как он распространил эту инфу? Вот ты откуда взял этот новосделанный канал с 21 подписчиком? Неужто тоже случайно нашел в телеге?

ИМХО, конечно, но это канал unknownurl. ИМХО, конечно, но это канал

vitaliy_berdinskikh написав: В догонку ещё вопрос: что там делают данные от Приватбанка ?

Зачем сотрудникам КМ фоткать заявление-договор если оно без подписи? В догонку ещё вопрос: что там делаютЗачем сотрудникам КМ фоткать заявление-договор если оно без подписи?

vitaliy_berdinskikh написав: Откуда из взялось три, и почему только три если отделений больше и областей больше. Откуда из взялось три, и почему только три если отделений больше и областей больше.

vitaliy_berdinskikh написав: Во-первых они целиком и полностью относятся к КредитМаркет , хотя но почему-то все орут про изю. Напомню что Кредит-Маркет ещё сам по себе работает как МФО, а так же выдаёт карты Монобанка - я сам лично получал карту в их отделении. Если это действительно прокол КМ то волноваться надо не только тысячам клиентов Изи, но и миллионам клиентов Моно.

Во-первых они целиком и полностью относятся к, хотя но почему-то все орут про изю. Напомню что Кредит-Маркет ещё сам по себе работает как МФО, а так же выдаёт карты Монобанка - я сам лично получал карту в их отделении. Если это действительно прокол КМ то волноваться надо не только тысячам клиентов Изи, но и миллионам клиентов Моно.

vitaliy_berdinskikh написав: 29 картинок со сканами это как-то подозрительно мало для чата в котором кидали документы клиентов на протяжении минимум полгода - бета изи появиталсь

29 картинок со сканами это как-то подозрительно мало для чата в котором кидали документы клиентов на протяжении минимум полгода - бета изи появиталсь не позднее сентября судя по этой ветке, но насколько помню до декабря получить карту можно было только в нескольких местах и лишь потом появились альтернативы.

vitaliy_berdinskikh написав: Откуда информация что банки используют телегу Откуда информация что банки используют телегу

vitaliy_berdinskikh написав: В "Медиа" попадают картинки которые скидывают как картинки после чего они пережимаются телеграмом и не пригодны для какого-либо серьёзного анализа и уж тем более как копии документов которые сохраняются в электронном деле клиента. В "Медиа" попадают картинки которые скидывают как картинки после чего они пережимаются телеграмом и не пригодны для какого-либо серьёзного анализа и уж тем более как копии документов которые сохраняются в электронном деле клиента.

Да, совершенно верно, канал мой. Так совпало, что слив данных произошел именно в те дни, когда я решил завести свой канал. На своем канале я планирую писать о банковских фичах, выгодных предложениях и т.п. Так как слив данных относится к банку, я написал на быструю руку сообщение в канал.До этого, я дважды обратился в службу поддержки банка для немедленной реакции на халатность работников ТАСКОМБАНКа и КредитМаркета.Эти документы загрузил потенциальный клиент банка, который думал, что такой процесс получения карты. Вы не поверите в тупость сотрудников, но они даже не решили проверить откуда у человека ссылка на группу для сотрудников.По этой () ссылке живет уже новый чат, который заняли после того, как реальный сделали закрытым. В новом чате есть архив всех сообщений, что публиковались в группе.А почему вы решили, что каждый чат был для каждого отделения? Нет, у сотрудников КМ (которые занимались выдачей карт изи) по всей Украине - свой, у ТАСа - свой, т.е. они грузили документы в чаты где были сотрудники (к тому же, не исключено, что и третьи лица) из всей Украины.Потому что чат был исключительно по картам ИЗИ, а не моно или прочего.Кроме 29 картинок было много таблиц, которые содержали персональные данные.И вообще какая разница сколько там картинок? Надо вообще радоватся, что не всех клиентов. Сам факт халатного отношенния к информации просто вызывает невероятные сомнения в безопасности банка.При получении карт некоторых банков, я видел, что консультант счелкает именно телегу, не в личных целях, а именно в рабочих.Это Вы знаете, а сотрудники банка и КМ не знают, поэтому грузили как умеют.