izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 26 чер, 2021 11:09
unknownurl написав:
Сам факт халатного отношенния к информации просто вызывает невероятные сомнения в безопасности банка.
Мне вот что пока не совсем понятно: это был чат общения КМ и изибанка или же это был какой-то чат внутри КМ по теме выдачи карт именно изибанка?
vitaliy_berdinskikh
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Додано: Суб 26 чер, 2021 11:41
vitaliy_berdinskikh написав: unknownurl написав:
Сам факт халатного отношенния к информации просто вызывает невероятные сомнения в безопасности банка.
Мне вот что пока не совсем понятно: это был чат общения КМ и изибанка или же это был какой-то чат внутри КМ по теме выдачи карт именно изибанка?
Там консультировали сотрудников КМ сотрудники изибанка по вопросам выдачи карт, решали их проблемы.
unknownurl
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Додано: Суб 26 чер, 2021 12:04
unknownurl написав: cohan написав: Кочевник написав:
Шановні ыКспэрды так само і про крадіжки з рахунків ПУМБа починали казати.
ну ПУМБ все тонко сделано, думаю, до сих пор проблема не решена, просто зарегулирована
а в чем тут сыр-бор - не пойму, пользователь непротив зашарить свои фотокопии, ну и щарят как могут
Если Вы считаете, что это ОК, что фотки вашего паспорта, ИНН и т.п. просто так сбрасываются в общий, к тому же, открытый чат с 700 людей, то да, проблем вообще нет.
Кто-то успел попасть в третий чат изибанка, в котором еще больше участников и еще больше личной информации:
https://t.me/monobankunofficial/818292
в смысле моего паспорта? я наливайками не пользуюсь, только идейную приложуху обанк поставил, но все крероксы в идее в отделение... а ну и туду, но тоже в отделении Меги
но это я
люди же сами фотают разными моно, а потом "я не такая, я передумала"... - нельзя быть немного беременной
подразумелась же такая услуга изначально, теперь-то что беспокоиться?
cohan
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