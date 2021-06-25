Мне вот что пока не совсем понятно: это был чат общения КМ и изибанка или же это был какой-то чат внутри КМ по теме выдачи карт именно изибанка?
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Додано: Суб 26 чер, 2021 11:09
Re: izibank
Додано: Суб 26 чер, 2021 11:41
Re: izibank
Там консультировали сотрудников КМ сотрудники изибанка по вопросам выдачи карт, решали их проблемы.
Додано: Суб 26 чер, 2021 12:04
в смысле моего паспорта? я наливайками не пользуюсь, только идейную приложуху обанк поставил, но все крероксы в идее в отделение... а ну и туду, но тоже в отделении Меги
но это я
люди же сами фотают разными моно, а потом "я не такая, я передумала"... - нельзя быть немного беременной
подразумелась же такая услуга изначально, теперь-то что беспокоиться?
Додано: Суб 26 чер, 2021 12:48
Есть карты, которые можно открыть только удалённо.
Если для кого то по религиозным соображениям это неприемлемо - что ж поделать, это личный выбор каждого.
А по теме, как я понял:
Альтернативно одарённые админы открыли чат поддержки своих сотрудников на публичной платформе, куда имели доступ все желающие.
А некоторые альтернативно одарённые сотрудники - иногда туда даже выкладывали конф.данные клиентов (с молчаливого согласия админов).
Ганьба, однозначно
Интересно было бы услышать официальные комментарии самой банки по запросту местной редакции
Додано: Суб 26 чер, 2021 13:50
Чим Ваші скани/копії у відділенні принципово відрізняються від фоток у застосунку банки? Вони так само завтра можуть опинитися у відкритій телезі, фейсбуці або гуглдрайві, разом з фоткою, де ви тримаєте картку, бо так комусь було зручно. А ми тоді Вам нагадаємо, що у банк Ви самі прийшли, а значить на це погодилися.
Немає надії. Якщо пану журналісту-модератору підказати, то за тиждень другий він поцікавиться на гілці, що таке банк, картка і телега.
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