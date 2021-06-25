в смысле моего паспорта? я наливайками не пользуюсь, только идейную приложуху обанк поставил, но все крероксы в идее в отделение... а ну и туду, но тоже в отделении Меги но это я люди же сами фотают разными моно, а потом "я не такая, я передумала"... - нельзя быть немного беременной подразумелась же такая услуга изначально, теперь-то что беспокоиться?
Есть карты, которые можно открыть только удалённо. Если для кого то по религиозным соображениям это неприемлемо - что ж поделать, это личный выбор каждого.
А по теме, как я понял: Альтернативно одарённые админы открыли чат поддержки своих сотрудников на публичной платформе, куда имели доступ все желающие. А некоторые альтернативно одарённые сотрудники - иногда туда даже выкладывали конф.данные клиентов (с молчаливого согласия админов). Ганьба, однозначно
Интересно было бы услышать официальные комментарии самой банки по запросту местной редакции
cohan написав:в смысле моего паспорта? я наливайками не пользуюсь, только идейную приложуху обанк поставил, но все крероксы в идее в отделение... а ну и туду, но тоже в отделении Меги но это я люди же сами фотают разными моно, а потом "я не такая, я передумала"... - нельзя быть немного беременной подразумелась же такая услуга изначально, теперь-то что беспокоиться?
Чим Ваші скани/копії у відділенні принципово відрізняються від фоток у застосунку банки? Вони так само завтра можуть опинитися у відкритій телезі, фейсбуці або гуглдрайві, разом з фоткою, де ви тримаєте картку, бо так комусь було зручно. А ми тоді Вам нагадаємо, що у банк Ви самі прийшли, а значить на це погодилися.
mustbe написав:Интересно было бы услышать официальные комментарии самой банки по запросту местной редакции
Немає надії. Якщо пану журналісту-модератору підказати, то за тиждень другий він поцікавиться на гілці, що таке банк, картка і телега.
cohan написав:в смысле моего паспорта? я наливайками не пользуюсь, только идейную приложуху обанк поставил, но все крероксы в идее в отделение... а ну и туду, но тоже в отделении Меги но это я люди же сами фотают разными моно, а потом "я не такая, я передумала"... - нельзя быть немного беременной подразумелась же такая услуга изначально, теперь-то что беспокоиться?
Чим Ваші скани/копії у відділенні принципово відрізняються від фоток у застосунку банки? Вони так само завтра можуть опинитися у відкритій телезі, фейсбуці або гуглдрайві, разом з фоткою, де ви тримаєте картку, бо так комусь було зручно. А ми тоді Вам нагадаємо, що у банк Ви самі прийшли, а значить на це погодилися.
вооот - это основной аргумент удаленщиков "сгорел сарай - гори и хата",
мои могут попасть - но придется их редактировать - стирать надписи (тут 80% зловживальникив плюнут и возьмут менее хитросделанного лоха), и сканировать - тут побоятся оставшиеся 20%, мало ли какие вопросы возникнут у персонала системы - конкурентов, нач виддил и СБ
а дать сфотать доки непойми кому в где они прходят непойми через чьи руки... не знаю как это назвать...