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Обслуговування в українських
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 101102103104

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.2 5 12
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
25%
3
2 - Погано. Некомпетентно.
8%
1
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
8%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
42%
5
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 11:09

Re: izibank

  unknownurl написав:Сам факт халатного отношенния к информации просто вызывает невероятные сомнения в безопасности банка.
Мне вот что пока не совсем понятно: это был чат общения КМ и изибанка или же это был какой-то чат внутри КМ по теме выдачи карт именно изибанка?
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 11:41

Re: izibank

vitaliy_berdinskikh написав:
  unknownurl написав:Сам факт халатного отношенния к информации просто вызывает невероятные сомнения в безопасности банка.
Мне вот что пока не совсем понятно: это был чат общения КМ и изибанка или же это был какой-то чат внутри КМ по теме выдачи карт именно изибанка?
Там консультировали сотрудников КМ сотрудники изибанка по вопросам выдачи карт, решали их проблемы.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 12:04

  unknownurl написав:
  cohan написав:
  Кочевник написав:Шановні ыКспэрды так само і про крадіжки з рахунків ПУМБа починали казати.


ну ПУМБ все тонко сделано, думаю, до сих пор проблема не решена, просто зарегулирована

а в чем тут сыр-бор - не пойму, пользователь непротив зашарить свои фотокопии, ну и щарят как могут

Если Вы считаете, что это ОК, что фотки вашего паспорта, ИНН и т.п. просто так сбрасываются в общий, к тому же, открытый чат с 700 людей, то да, проблем вообще нет.

Кто-то успел попасть в третий чат изибанка, в котором еще больше участников и еще больше личной информации: https://t.me/monobankunofficial/818292


в смысле моего паспорта? я наливайками не пользуюсь, только идейную приложуху обанк поставил, но все крероксы в идее в отделение... а ну и туду, но тоже в отделении Меги
но это я
люди же сами фотают разными моно, а потом "я не такая, я передумала"... - нельзя быть немного беременной :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
подразумелась же такая услуга изначально, теперь-то что беспокоиться?
cohan
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 12:48

  cohan написав:люди же сами фотают разными моно

Есть карты, которые можно открыть только удалённо.
Если для кого то по религиозным соображениям это неприемлемо - что ж поделать, это личный выбор каждого.

А по теме, как я понял:
Альтернативно одарённые админы открыли чат поддержки своих сотрудников на публичной платформе, куда имели доступ все желающие.
А некоторые альтернативно одарённые сотрудники - иногда туда даже выкладывали конф.данные клиентов (с молчаливого согласия админов).
Ганьба, однозначно

Интересно было бы услышать официальные комментарии самой банки по запросту местной редакции
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 13:50

  cohan написав:в смысле моего паспорта? я наливайками не пользуюсь, только идейную приложуху обанк поставил, но все крероксы в идее в отделение... а ну и туду, но тоже в отделении Меги
но это я
люди же сами фотают разными моно, а потом "я не такая, я передумала"... - нельзя быть немного беременной
подразумелась же такая услуга изначально, теперь-то что беспокоиться?

Чим Ваші скани/копії у відділенні принципово відрізняються від фоток у застосунку банки? Вони так само завтра можуть опинитися у відкритій телезі, фейсбуці або гуглдрайві, разом з фоткою, де ви тримаєте картку, бо так комусь було зручно. А ми тоді Вам нагадаємо, що у банк Ви самі прийшли, а значить на це погодилися.
  mustbe написав:Интересно было бы услышать официальные комментарии самой банки по запросту местной редакции

Немає надії. Якщо пану журналісту-модератору підказати, то за тиждень другий він поцікавиться на гілці, що таке банк, картка і телега.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 18:42

  klug написав:
  cohan написав:в смысле моего паспорта? я наливайками не пользуюсь, только идейную приложуху обанк поставил, но все крероксы в идее в отделение... а ну и туду, но тоже в отделении Меги
но это я
люди же сами фотают разными моно, а потом "я не такая, я передумала"... - нельзя быть немного беременной
подразумелась же такая услуга изначально, теперь-то что беспокоиться?

Чим Ваші скани/копії у відділенні принципово відрізняються від фоток у застосунку банки? Вони так само завтра можуть опинитися у відкритій телезі, фейсбуці або гуглдрайві, разом з фоткою, де ви тримаєте картку, бо так комусь було зручно. А ми тоді Вам нагадаємо, що у банк Ви самі прийшли, а значить на це погодилися.


вооот - это основной аргумент удаленщиков "сгорел сарай - гори и хата",

мои могут попасть - но придется их редактировать - стирать надписи (тут 80% зловживальникив плюнут и возьмут менее хитросделанного лоха), и сканировать - тут побоятся оставшиеся 20%, мало ли какие вопросы возникнут у персонала системы - конкурентов, нач виддил и СБ

а дать сфотать доки непойми кому в где они прходят непойми через чьи руки... не знаю как это назвать...
cohan
 
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