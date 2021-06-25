в смысле моего паспорта? я наливайками не пользуюсь, только идейную приложуху обанк поставил, но все крероксы в идее в отделение... а ну и туду, но тоже в отделении Меги но это я люди же сами фотают разными моно, а потом "я не такая, я передумала"... - нельзя быть немного беременной подразумелась же такая услуга изначально, теперь-то что беспокоиться?
Есть карты, которые можно открыть только удалённо. Если для кого то по религиозным соображениям это неприемлемо - что ж поделать, это личный выбор каждого.
А по теме, как я понял: Альтернативно одарённые админы открыли чат поддержки своих сотрудников на публичной платформе, куда имели доступ все желающие. А некоторые альтернативно одарённые сотрудники - иногда туда даже выкладывали конф.данные клиентов (с молчаливого согласия админов). Ганьба, однозначно
Интересно было бы услышать официальные комментарии самой банки по запросту местной редакции
cohan написав:в смысле моего паспорта? я наливайками не пользуюсь, только идейную приложуху обанк поставил, но все крероксы в идее в отделение... а ну и туду, но тоже в отделении Меги но это я люди же сами фотают разными моно, а потом "я не такая, я передумала"... - нельзя быть немного беременной подразумелась же такая услуга изначально, теперь-то что беспокоиться?
Чим Ваші скани/копії у відділенні принципово відрізняються від фоток у застосунку банки? Вони так само завтра можуть опинитися у відкритій телезі, фейсбуці або гуглдрайві, разом з фоткою, де ви тримаєте картку, бо так комусь було зручно. А ми тоді Вам нагадаємо, що у банк Ви самі прийшли, а значить на це погодилися.
mustbe написав:Интересно было бы услышать официальные комментарии самой банки по запросту местной редакции
Немає надії. Якщо пану журналісту-модератору підказати, то за тиждень другий він поцікавиться на гілці, що таке банк, картка і телега.
cohan написав:в смысле моего паспорта? я наливайками не пользуюсь, только идейную приложуху обанк поставил, но все крероксы в идее в отделение... а ну и туду, но тоже в отделении Меги но это я люди же сами фотают разными моно, а потом "я не такая, я передумала"... - нельзя быть немного беременной подразумелась же такая услуга изначально, теперь-то что беспокоиться?
Чим Ваші скани/копії у відділенні принципово відрізняються від фоток у застосунку банки? Вони так само завтра можуть опинитися у відкритій телезі, фейсбуці або гуглдрайві, разом з фоткою, де ви тримаєте картку, бо так комусь було зручно. А ми тоді Вам нагадаємо, що у банк Ви самі прийшли, а значить на це погодилися.
вооот - это основной аргумент удаленщиков "сгорел сарай - гори и хата",
мои могут попасть - но придется их редактировать - стирать надписи (тут 80% зловживальникив плюнут и возьмут менее хитросделанного лоха), и сканировать - тут побоятся оставшиеся 20%, мало ли какие вопросы возникнут у персонала системы - конкурентов, нач виддил и СБ
а дать сфотать доки непойми кому в где они прходят непойми через чьи руки... не знаю как это назвать...
cohan написав:вооот - это основной аргумент удаленщиков "сгорел сарай - гори и хата",
мои могут попасть - но придется их редактировать - стирать надписи (тут 80% зловживальникив плюнут и возьмут менее хитросделанного лоха), и сканировать - тут побоятся оставшиеся 20%, мало ли какие вопросы возникнут у персонала системы - конкурентов, нач виддил и СБ
а дать сфотать доки непойми кому в где они прходят непойми через чьи руки... не знаю как это назвать...
Гарно співаєте, але як манівео (і щось мені підказує, що не вони одні) видавало на такі скани кредити Ви вже забули.