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банках (гарне і погане) / izibank izibank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 101102103104 Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку. izibank 3.2 5 12 1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і. 25% 3 2 - Погано. Некомпетентно. 8% 1 3 - Задовільно. Хотілося б краще. 8% 1 4 - Нормально. Як і повинно бути. 42% 5 5 - Відмінно. Дуже сподобалося. 17% 2 Всього голосів : 12 Додано: Суб 26 чер, 2021 11:09 Re: izibank unknownurl написав: Сам факт халатного отношенния к информации просто вызывает невероятные сомнения в безопасности банка. Сам факт халатного отношенния к информации просто вызывает невероятные сомнения в безопасности банка. Мне вот что пока не совсем понятно: это был чат общения КМ и изибанка или же это был какой-то чат внутри КМ по теме выдачи карт именно изибанка? Мне вот что пока не совсем понятно: это был чат общения КМ и изибанка или же это был какой-то чат внутри КМ по теме выдачи карт именно изибанка? vitaliy_berdinskikh

Повідомлень: 4587 З нами з: 06.08.19 Подякував: 1038 раз. Подякували: 619 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 чер, 2021 11:41 Re: izibank vitaliy_berdinskikh написав: unknownurl написав: Сам факт халатного отношенния к информации просто вызывает невероятные сомнения в безопасности банка. Сам факт халатного отношенния к информации просто вызывает невероятные сомнения в безопасности банка. Мне вот что пока не совсем понятно: это был чат общения КМ и изибанка или же это был какой-то чат внутри КМ по теме выдачи карт именно изибанка? Мне вот что пока не совсем понятно: это был чат общения КМ и изибанка или же это был какой-то чат внутри КМ по теме выдачи карт именно изибанка? Там консультировали сотрудников КМ сотрудники изибанка по вопросам выдачи карт, решали их проблемы. Там консультировали сотрудников КМ сотрудники изибанка по вопросам выдачи карт, решали их проблемы. unknownurl Повідомлень: 618 З нами з: 01.10.19 Подякував: 26 раз. Подякували: 185 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 чер, 2021 12:04 unknownurl написав: cohan написав: Кочевник написав: Шановні ыКспэрды так само і про крадіжки з рахунків ПУМБа починали казати. Шановні ыКспэрды так само і про крадіжки з рахунків ПУМБа починали казати.



ну ПУМБ все тонко сделано, думаю, до сих пор проблема не решена, просто зарегулирована



а в чем тут сыр-бор - не пойму, пользователь непротив зашарить свои фотокопии, ну и щарят как могут ну ПУМБ все тонко сделано, думаю, до сих пор проблема не решена, просто зарегулированаа в чем тут сыр-бор - не пойму, пользователь непротив зашарить свои фотокопии, ну и щарят как могут

Если Вы считаете, что это ОК, что фотки вашего паспорта, ИНН и т.п. просто так сбрасываются в общий, к тому же, открытый чат с 700 людей, то да, проблем вообще нет.



Кто-то успел попасть в третий чат изибанка, в котором еще больше участников и еще больше личной информации: https://t.me/monobankunofficial/818292 Если Вы считаете, что это ОК, что фотки вашего паспорта, ИНН и т.п. просто так сбрасываются в общий, к тому же, открытый чат с 700 людей, то да, проблем вообще нет.Кто-то успел попасть в третий чат изибанка, в котором еще больше участников и еще больше личной информации:



в смысле моего паспорта? я наливайками не пользуюсь, только идейную приложуху обанк поставил, но все крероксы в идее в отделение... а ну и туду, но тоже в отделении Меги

но это я

люди же сами фотают разными моно, а потом "я не такая, я передумала"... - нельзя быть немного беременной

подразумелась же такая услуга изначально, теперь-то что беспокоиться? в смысле моего паспорта? я наливайками не пользуюсь, только идейную приложуху обанк поставил, но все крероксы в идее в отделение... а ну и туду, но тоже в отделении Мегино это ялюди же сами фотают разными моно, а потом "я не такая, я передумала"... - нельзя быть немного беременнойподразумелась же такая услуга изначально, теперь-то что беспокоиться? cohan Повідомлень: 2067 З нами з: 27.09.19 Подякував: 78 раз. Подякували: 159 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 чер, 2021 12:48 cohan написав: люди же сами фотают разными моно люди же сами фотают разными моно

Есть карты, которые можно открыть только удалённо.

Если для кого то по религиозным соображениям это неприемлемо - что ж поделать, это личный выбор каждого.



А по теме, как я понял:

Альтернативно одарённые админы открыли чат поддержки своих сотрудников на публичной платформе, куда имели доступ все желающие.

А некоторые альтернативно одарённые сотрудники - иногда туда даже выкладывали конф.данные клиентов (с молчаливого согласия админов).

Ганьба, однозначно



Интересно было бы услышать официальные комментарии самой банки по запросту местной редакции Есть карты, которые можно открыть только удалённо.Если для кого то по религиозным соображениям это неприемлемо - что ж поделать, это личный выбор каждого.А по теме, как я понял:Альтернативно одарённые админы открыли чат поддержки своих сотрудников на публичной платформе, куда имели доступ все желающие.А некоторые альтернативно одарённые сотрудники - иногда туда даже выкладывали конф.данные клиентов (с молчаливого согласия админов).Ганьба, однозначноИнтересно было бы услышать официальные комментарии самой банки по запросту местной редакции mustbe

Повідомлень: 5612 З нами з: 27.12.17 Подякував: 114 раз. Подякували: 591 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 чер, 2021 13:50 cohan написав: в смысле моего паспорта? я наливайками не пользуюсь, только идейную приложуху обанк поставил, но все крероксы в идее в отделение... а ну и туду, но тоже в отделении Меги

но это я

люди же сами фотают разными моно, а потом "я не такая, я передумала"... - нельзя быть немного беременной

подразумелась же такая услуга изначально, теперь-то что беспокоиться? в смысле моего паспорта? я наливайками не пользуюсь, только идейную приложуху обанк поставил, но все крероксы в идее в отделение... а ну и туду, но тоже в отделении Мегино это ялюди же сами фотают разными моно, а потом "я не такая, я передумала"... - нельзя быть немного беременнойподразумелась же такая услуга изначально, теперь-то что беспокоиться?

Чим Ваші скани/копії у відділенні принципово відрізняються від фоток у застосунку банки? Вони так само завтра можуть опинитися у відкритій телезі, фейсбуці або гуглдрайві, разом з фоткою, де ви тримаєте картку, бо так комусь було зручно. А ми тоді Вам нагадаємо, що у банк Ви самі прийшли, а значить на це погодилися.

mustbe написав: Интересно было бы услышать официальные комментарии самой банки по запросту местной редакции Интересно было бы услышать официальные комментарии самой банки по запросту местной редакции

Немає надії. Якщо пану журналісту-модератору підказати, то за тиждень другий він поцікавиться на гілці, що таке банк, картка і телега. Чим Ваші скани/копії у відділенні принципово відрізняються від фоток у застосунку банки? Вони так само завтра можуть опинитися у відкритій телезі, фейсбуці або гуглдрайві, разом з фоткою, де ви тримаєте картку, бо так комусь було зручно. А ми тоді Вам нагадаємо, що у банк Ви самі прийшли, а значить на це погодилися.Немає надії. Якщо пану журналісту-модератору підказати, то за тиждень другий він поцікавиться на гілці, що таке банк, картка і телега. klug Повідомлень: 5841 З нами з: 18.08.14 Подякував: 255 раз. Подякували: 759 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 чер, 2021 18:42 klug написав: cohan написав: в смысле моего паспорта? я наливайками не пользуюсь, только идейную приложуху обанк поставил, но все крероксы в идее в отделение... а ну и туду, но тоже в отделении Меги

но это я

люди же сами фотают разными моно, а потом "я не такая, я передумала"... - нельзя быть немного беременной

подразумелась же такая услуга изначально, теперь-то что беспокоиться? в смысле моего паспорта? я наливайками не пользуюсь, только идейную приложуху обанк поставил, но все крероксы в идее в отделение... а ну и туду, но тоже в отделении Мегино это ялюди же сами фотают разными моно, а потом "я не такая, я передумала"... - нельзя быть немного беременнойподразумелась же такая услуга изначально, теперь-то что беспокоиться?

Чим Ваші скани/копії у відділенні принципово відрізняються від фоток у застосунку банки? Вони так само завтра можуть опинитися у відкритій телезі, фейсбуці або гуглдрайві, разом з фоткою, де ви тримаєте картку, бо так комусь було зручно. А ми тоді Вам нагадаємо, що у банк Ви самі прийшли, а значить на це погодилися.

Чим Ваші скани/копії у відділенні принципово відрізняються від фоток у застосунку банки? Вони так само завтра можуть опинитися у відкритій телезі, фейсбуці або гуглдрайві, разом з фоткою, де ви тримаєте картку, бо так комусь було зручно. А ми тоді Вам нагадаємо, що у банк Ви самі прийшли, а значить на це погодилися.



вооот - это основной аргумент удаленщиков "сгорел сарай - гори и хата",



мои могут попасть - но придется их редактировать - стирать надписи (тут 80% зловживальникив плюнут и возьмут менее хитросделанного лоха), и сканировать - тут побоятся оставшиеся 20%, мало ли какие вопросы возникнут у персонала системы - конкурентов, нач виддил и СБ



а дать сфотать доки непойми кому в где они прходят непойми через чьи руки... не знаю как это назвать... вооот - это основной аргумент удаленщиков "сгорел сарай - гори и хата",мои могут попасть - но придется их редактировать - стирать надписи (тут 80% зловживальникив плюнут и возьмут менее хитросделанного лоха), и сканировать - тут побоятся оставшиеся 20%, мало ли какие вопросы возникнут у персонала системы - конкурентов, нач виддил и СБа дать сфотать доки непойми кому в где они прходят непойми через чьи руки... не знаю как это назвать... cohan Повідомлень: 2067 З нами з: 27.09.19 Подякував: 78 раз. Подякували: 159 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 чер, 2021 21:14 cohan написав: вооот - это основной аргумент удаленщиков "сгорел сарай - гори и хата",



мои могут попасть - но придется их редактировать - стирать надписи (тут 80% зловживальникив плюнут и возьмут менее хитросделанного лоха), и сканировать - тут побоятся оставшиеся 20%, мало ли какие вопросы возникнут у персонала системы - конкурентов, нач виддил и СБ



а дать сфотать доки непойми кому в где они прходят непойми через чьи руки... не знаю как это назвать... вооот - это основной аргумент удаленщиков "сгорел сарай - гори и хата",мои могут попасть - но придется их редактировать - стирать надписи (тут 80% зловживальникив плюнут и возьмут менее хитросделанного лоха), и сканировать - тут побоятся оставшиеся 20%, мало ли какие вопросы возникнут у персонала системы - конкурентов, нач виддил и СБа дать сфотать доки непойми кому в где они прходят непойми через чьи руки... не знаю как это назвать...

Гарно співаєте, але як манівео (і щось мені підказує, що не вони одні) видавало на такі скани кредити Ви вже забули. Гарно співаєте, але як манівео (і щось мені підказує, що не вони одні) видавало на такі скани кредити Ви вже забули. klug Повідомлень: 5841 З нами з: 18.08.14 Подякував: 255 раз. Подякували: 759 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 чер, 2021 21:28 vitaliy_berdinskikh написав: unknownurl написав: Защита данных в изибанке: https://t.me/tabfinance/9 Защита данных в изибанке:

В свободном доступе в Telegram были найдены

Говорят что кур доят.

Этот канал создан несколько дней назад, информации о сливе ноль, сама история выглядит как какой-то бред. Говорят что кур доят.Этот канал создан несколько дней назад, информации о сливе ноль, сама история выглядит как какой-то бред.

Я бы не советовал топить за банки и хамить людям, форум не для этого, а для обмена информацией. Я бы не советовал топить за банки и хамить людям, форум не для этого, а для обмена информацией. Maksi2 Повідомлень: 977 З нами з: 18.06.19 Подякував: 216 раз. Подякували: 80 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 101102103104 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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