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Обслуговування в українських
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 101102103104

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.2 5 12
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
25%
3
2 - Погано. Некомпетентно.
8%
1
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
8%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
42%
5
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 11:09

Re: izibank

  unknownurl написав:Сам факт халатного отношенния к информации просто вызывает невероятные сомнения в безопасности банка.
Мне вот что пока не совсем понятно: это был чат общения КМ и изибанка или же это был какой-то чат внутри КМ по теме выдачи карт именно изибанка?
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 11:41

Re: izibank

vitaliy_berdinskikh написав:
  unknownurl написав:Сам факт халатного отношенния к информации просто вызывает невероятные сомнения в безопасности банка.
Мне вот что пока не совсем понятно: это был чат общения КМ и изибанка или же это был какой-то чат внутри КМ по теме выдачи карт именно изибанка?
Там консультировали сотрудников КМ сотрудники изибанка по вопросам выдачи карт, решали их проблемы.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 12:04

  unknownurl написав:
  cohan написав:
  Кочевник написав:Шановні ыКспэрды так само і про крадіжки з рахунків ПУМБа починали казати.


ну ПУМБ все тонко сделано, думаю, до сих пор проблема не решена, просто зарегулирована

а в чем тут сыр-бор - не пойму, пользователь непротив зашарить свои фотокопии, ну и щарят как могут

Если Вы считаете, что это ОК, что фотки вашего паспорта, ИНН и т.п. просто так сбрасываются в общий, к тому же, открытый чат с 700 людей, то да, проблем вообще нет.

Кто-то успел попасть в третий чат изибанка, в котором еще больше участников и еще больше личной информации: https://t.me/monobankunofficial/818292


в смысле моего паспорта? я наливайками не пользуюсь, только идейную приложуху обанк поставил, но все крероксы в идее в отделение... а ну и туду, но тоже в отделении Меги
но это я
люди же сами фотают разными моно, а потом "я не такая, я передумала"... - нельзя быть немного беременной :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
подразумелась же такая услуга изначально, теперь-то что беспокоиться?
cohan
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 12:48

  cohan написав:люди же сами фотают разными моно

Есть карты, которые можно открыть только удалённо.
Если для кого то по религиозным соображениям это неприемлемо - что ж поделать, это личный выбор каждого.

А по теме, как я понял:
Альтернативно одарённые админы открыли чат поддержки своих сотрудников на публичной платформе, куда имели доступ все желающие.
А некоторые альтернативно одарённые сотрудники - иногда туда даже выкладывали конф.данные клиентов (с молчаливого согласия админов).
Ганьба, однозначно

Интересно было бы услышать официальные комментарии самой банки по запросту местной редакции
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 13:50

  cohan написав:в смысле моего паспорта? я наливайками не пользуюсь, только идейную приложуху обанк поставил, но все крероксы в идее в отделение... а ну и туду, но тоже в отделении Меги
но это я
люди же сами фотают разными моно, а потом "я не такая, я передумала"... - нельзя быть немного беременной
подразумелась же такая услуга изначально, теперь-то что беспокоиться?

Чим Ваші скани/копії у відділенні принципово відрізняються від фоток у застосунку банки? Вони так само завтра можуть опинитися у відкритій телезі, фейсбуці або гуглдрайві, разом з фоткою, де ви тримаєте картку, бо так комусь було зручно. А ми тоді Вам нагадаємо, що у банк Ви самі прийшли, а значить на це погодилися.
  mustbe написав:Интересно было бы услышать официальные комментарии самой банки по запросту местной редакции

Немає надії. Якщо пану журналісту-модератору підказати, то за тиждень другий він поцікавиться на гілці, що таке банк, картка і телега.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 18:42

  klug написав:
  cohan написав:в смысле моего паспорта? я наливайками не пользуюсь, только идейную приложуху обанк поставил, но все крероксы в идее в отделение... а ну и туду, но тоже в отделении Меги
но это я
люди же сами фотают разными моно, а потом "я не такая, я передумала"... - нельзя быть немного беременной
подразумелась же такая услуга изначально, теперь-то что беспокоиться?

Чим Ваші скани/копії у відділенні принципово відрізняються від фоток у застосунку банки? Вони так само завтра можуть опинитися у відкритій телезі, фейсбуці або гуглдрайві, разом з фоткою, де ви тримаєте картку, бо так комусь було зручно. А ми тоді Вам нагадаємо, що у банк Ви самі прийшли, а значить на це погодилися.


вооот - это основной аргумент удаленщиков "сгорел сарай - гори и хата",

мои могут попасть - но придется их редактировать - стирать надписи (тут 80% зловживальникив плюнут и возьмут менее хитросделанного лоха), и сканировать - тут побоятся оставшиеся 20%, мало ли какие вопросы возникнут у персонала системы - конкурентов, нач виддил и СБ

а дать сфотать доки непойми кому в где они прходят непойми через чьи руки... не знаю как это назвать...
cohan
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 21:14

  cohan написав:вооот - это основной аргумент удаленщиков "сгорел сарай - гори и хата",

мои могут попасть - но придется их редактировать - стирать надписи (тут 80% зловживальникив плюнут и возьмут менее хитросделанного лоха), и сканировать - тут побоятся оставшиеся 20%, мало ли какие вопросы возникнут у персонала системы - конкурентов, нач виддил и СБ

а дать сфотать доки непойми кому в где они прходят непойми через чьи руки... не знаю как это назвать...

Гарно співаєте, але як манівео (і щось мені підказує, що не вони одні) видавало на такі скани кредити Ви вже забули.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 21:28

  vitaliy_berdinskikh написав:
  unknownurl написав:Защита данных в изибанке: https://t.me/tabfinance/9

В свободном доступе в Telegram были найдены

Говорят что кур доят.
Этот канал создан несколько дней назад, информации о сливе ноль, сама история выглядит как какой-то бред.

Я бы не советовал топить за банки и хамить людям, форум не для этого, а для обмена информацией.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 22:19

  Maksi2 написав:...форум ... для обмена информацией.

Именно. Инфорация должна быть полной.

  Maksi2 написав:Я бы не советовал топить за банки и хамить людям


Мы тут не для того чтоб хейтить банки в духе отзывов Минфина, а для того чтобы понимать плюсы и минус пользования ими.
vitaliy_berdinskikh
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