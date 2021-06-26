Додано: Суб 26 чер, 2021 12:04

unknownurl написав: cohan написав: Кочевник написав: Шановні ыКспэрды так само і про крадіжки з рахунків ПУМБа починали казати. Шановні ыКспэрды так само і про крадіжки з рахунків ПУМБа починали казати.



ну ПУМБ все тонко сделано, думаю, до сих пор проблема не решена, просто зарегулирована



а в чем тут сыр-бор - не пойму, пользователь непротив зашарить свои фотокопии, ну и щарят как могут ну ПУМБ все тонко сделано, думаю, до сих пор проблема не решена, просто зарегулированаа в чем тут сыр-бор - не пойму, пользователь непротив зашарить свои фотокопии, ну и щарят как могут

Если Вы считаете, что это ОК, что фотки вашего паспорта, ИНН и т.п. просто так сбрасываются в общий, к тому же, открытый чат с 700 людей, то да, проблем вообще нет.



Кто-то успел попасть в третий чат изибанка, в котором еще больше участников и еще больше личной информации: https://t.me/monobankunofficial/818292 Если Вы считаете, что это ОК, что фотки вашего паспорта, ИНН и т.п. просто так сбрасываются в общий, к тому же, открытый чат с 700 людей, то да, проблем вообще нет.Кто-то успел попасть в третий чат изибанка, в котором еще больше участников и еще больше личной информации:

в смысле моего паспорта? я наливайками не пользуюсь, только идейную приложуху обанк поставил, но все крероксы в идее в отделение... а ну и туду, но тоже в отделении Мегино это ялюди же сами фотают разными моно, а потом "я не такая, я передумала"... - нельзя быть немного беременнойподразумелась же такая услуга изначально, теперь-то что беспокоиться?