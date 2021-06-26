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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 27 чер, 2021 10:18
S i m написав:
я просто меняю паспорт с некоторой периодичностей, понимаю что выход из ситуации так себе, но тоже вариант...
а если еще и пластическую операцию "с некоторой периодичностью"
то будет не "так себе", а огого!
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Додано: Нед 27 чер, 2021 12:33
Bosstone написав: S i m написав:
я просто меняю паспорт с некоторой периодичностей, понимаю что выход из ситуации так себе, но тоже вариант...
А можно проверить, что паспорт уже не действителен?
да, в кредбюро есть возможность по базе МВД
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Додано: Нед 27 чер, 2021 12:35
https://nd.dmsu.gov.ua/
cohan написав: Bosstone написав: S i m написав:
я просто меняю паспорт с некоторой периодичностей, понимаю что выход из ситуации так себе, но тоже вариант...
А можно проверить, что паспорт уже не действителен?
да, в кредбюро есть возможность по базе МВД
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Додано: Нед 27 чер, 2021 12:37
S i m написав:
я просто меняю паспорт с некоторой периодичностей, понимаю что выход из ситуации так себе, но тоже вариант...
А потім фоткаєтн для актуалізації?
Bosstone написав: S i m написав:
я просто меняю паспорт с некоторой периодичностей, понимаю что выход из ситуации так себе, но тоже вариант...
А можно проверить, что паспорт уже не действителен?
Не слідкуєте за темою:
vitaliy_berdinskikh написав:Ещё деталь: паспорт ВН 997262 который мы видим в центре - недействителен, тоесть был украден. Проверьте сами здесь https://nd.dmsu.gov.ua/
Звичайні банк моніторять при зверненні, приватошмоні ніби моніторять постійно.
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Додано: Нед 27 чер, 2021 16:52
Bosstone написав: S i m написав:
я просто меняю паспорт с некоторой периодичностей, понимаю что выход из ситуации так себе, но тоже вариант...
А можно проверить, что паспорт уже не действителен?
Тут nd.dmsu.gov.ua
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