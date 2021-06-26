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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 102103104105

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.2 5 12
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
25%
3
2 - Погано. Некомпетентно.
8%
1
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
8%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
42%
5
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 10:18

  S i m написав:я просто меняю паспорт с некоторой периодичностей, понимаю что выход из ситуации так себе, но тоже вариант...


а если еще и пластическую операцию "с некоторой периодичностью"
то будет не "так себе", а огого!
v57
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 12:33

  Bosstone написав:
  S i m написав:я просто меняю паспорт с некоторой периодичностей, понимаю что выход из ситуации так себе, но тоже вариант...

А можно проверить, что паспорт уже не действителен?


да, в кредбюро есть возможность по базе МВД
cohan
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 12:35

  cohan написав:
  Bosstone написав:
  S i m написав:я просто меняю паспорт с некоторой периодичностей, понимаю что выход из ситуации так себе, но тоже вариант...

А можно проверить, что паспорт уже не действителен?


да, в кредбюро есть возможность по базе МВД

https://nd.dmsu.gov.ua/
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 12:37

  S i m написав:я просто меняю паспорт с некоторой периодичностей, понимаю что выход из ситуации так себе, но тоже вариант...

А потім фоткаєтн для актуалізації?

  Bosstone написав:
  S i m написав:я просто меняю паспорт с некоторой периодичностей, понимаю что выход из ситуации так себе, но тоже вариант...

А можно проверить, что паспорт уже не действителен?

Не слідкуєте за темою:
  vitaliy_berdinskikh написав:Ещё деталь: паспорт ВН 997262 который мы видим в центре - недействителен, тоесть был украден. Проверьте сами здесь https://nd.dmsu.gov.ua/

Звичайні банк моніторять при зверненні, приватошмоні ніби моніторять постійно.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 16:52

  Bosstone написав:
  S i m написав:я просто меняю паспорт с некоторой периодичностей, понимаю что выход из ситуации так себе, но тоже вариант...

А можно проверить, что паспорт уже не действителен?

Тут nd.dmsu.gov.ua.
vitaliy_berdinskikh
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