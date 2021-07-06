Сегодня купил запасные картриджи для фильтров для воды в одном магазине - отобразилось, как "Коммуналка и интернет" (WTF!) и естественно, кешбэка не было. Скажите, пожалуйста, где можно: 1) посмотреть МСС-код операции у Изи; 2) перечень кодов, по которым не начисляется кешбэк? Вот, решил "проветрить" карту - и то, получается, зря
Искатель написав:Скажите, пожалуйста, где можно: 1) посмотреть МСС-код операции у Изи; 2) перечень кодов, по которым не начисляется кешбэк?
Абсолютно несподівано є на сайті банки:
Які МСС мають бути у терміналів для нарахування кешбеку?
izi кешбек діє на всі покупки окрім МСС-категорій: телефонія, комунальні платежі, інтернет, гарячі лінії (МСС: 4811, 4813-4819), телеграфні послуги (МСС: 4821), грошові перекази (МСС: 4829), комунальні платежі, газ, вода, електрика (МСС: 4900), фінанси, страхування, нерухомість (МСС: 6000-6999), рекламні послуги, Google, AdWords, інтернет-реклама (МСС: 7311), гральні автомати (МСС: 7994), професійні послуги, що не підпадають в жодну з категорій (МСС: 8999), податкові збори (МСС: 9311) і також окрім категорій п’ятничного кешбеку (МСС: 5811-5814, 7829, 7832, 7841,7933).
Як можна переконатись, що кешбек буде зараховано?
Це залежить від того, за яким MCC зареєстровано термінал, через який проводитиметься оплата. Якщо раніше ви вже розраховувались карткою izibank в цьому місці, можна звернутись до нашої Служби Підтримки та дізнатись категорію торгової точки.
Искатель написав:Скажите, пожалуйста, где можно: 1) посмотреть МСС-код операции у Изи; 2) перечень кодов, по которым не начисляется кешбэк?
Абсолютно несподівано є на сайті банки:
Які МСС мають бути у терміналів для нарахування кешбеку?
izi кешбек діє на всі покупки окрім МСС-категорій: телефонія, комунальні платежі, інтернет, гарячі лінії (МСС: 4811, 4813-4819), телеграфні послуги (МСС: 4821), грошові перекази (МСС: 4829), комунальні платежі, газ, вода, електрика (МСС: 4900), фінанси, страхування, нерухомість (МСС: 6000-6999), рекламні послуги, Google, AdWords, інтернет-реклама (МСС: 7311), гральні автомати (МСС: 7994), професійні послуги, що не підпадають в жодну з категорій (МСС: 8999), податкові збори (МСС: 9311) і також окрім категорій п’ятничного кешбеку (МСС: 5811-5814, 7829, 7832, 7841,7933).
Як можна переконатись, що кешбек буде зараховано?
Це залежить від того, за яким MCC зареєстровано термінал, через який проводитиметься оплата. Якщо раніше ви вже розраховувались карткою izibank в цьому місці, можна звернутись до нашої Служби Підтримки та дізнатись категорію торгової точки.