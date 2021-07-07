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Обслуговування в українських
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 103104105106

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.2 5 12
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
25%
3
2 - Погано. Некомпетентно.
8%
1
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
8%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
42%
5
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 06:33

Re: izibank

Доброе утро. Не в курсе, не прикрутили еще реферальную программу для Андроид устройств?
_PORT_UA
 
Повідомлень: 780
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 06:39

Re: izibank

_PORT_UA написав:Доброе утро. Не в курсе, не прикрутили еще реферальную программу для Андроид устройств?
Она не работает и на iOS. Поэтому пока нужно ждать официального релиза.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 17:50

Сегодня купил запасные картриджи для фильтров для воды в одном магазине - отобразилось, как "Коммуналка и интернет" (WTF!) и естественно, кешбэка не было.
Скажите, пожалуйста, где можно:
1) посмотреть МСС-код операции у Изи;
2) перечень кодов, по которым не начисляется кешбэк?
Вот, решил "проветрить" карту - и то, получается, зря :)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 18:02

  Искатель написав:Скажите, пожалуйста, где можно:
1) посмотреть МСС-код операции у Изи;
2) перечень кодов, по которым не начисляется кешбэк?

Абсолютно несподівано є на сайті банки:
Які МСС мають бути у терміналів для нарахування кешбеку?

izi кешбек діє на всі покупки окрім МСС-категорій: телефонія, комунальні платежі, інтернет, гарячі лінії (МСС: 4811, 4813-4819), телеграфні послуги (МСС: 4821), грошові перекази (МСС: 4829), комунальні платежі, газ, вода, електрика (МСС: 4900), фінанси, страхування, нерухомість (МСС: 6000-6999), рекламні послуги, Google, AdWords, інтернет-реклама (МСС: 7311), гральні автомати (МСС: 7994), професійні послуги, що не підпадають в жодну з категорій (МСС: 8999), податкові збори (МСС: 9311) і також окрім категорій п’ятничного кешбеку (МСС: 5811-5814, 7829, 7832, 7841,7933).

Як можна переконатись, що кешбек буде зараховано?

Це залежить від того, за яким MCC зареєстровано термінал, через який проводитиметься оплата. Якщо раніше ви вже розраховувались карткою izibank в цьому місці, можна звернутись до нашої Служби Підтримки та дізнатись категорію торгової точки.

https://izibank.com.ua/faq#cashback

А також у тарифах https://izibank.com.ua/tariffs
klug
 
Повідомлень: 5867
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 18:23

  klug написав:
  Искатель написав:Скажите, пожалуйста, где можно:
1) посмотреть МСС-код операции у Изи;
2) перечень кодов, по которым не начисляется кешбэк?

Абсолютно несподівано є на сайті банки:
Які МСС мають бути у терміналів для нарахування кешбеку?

izi кешбек діє на всі покупки окрім МСС-категорій: телефонія, комунальні платежі, інтернет, гарячі лінії (МСС: 4811, 4813-4819), телеграфні послуги (МСС: 4821), грошові перекази (МСС: 4829), комунальні платежі, газ, вода, електрика (МСС: 4900), фінанси, страхування, нерухомість (МСС: 6000-6999), рекламні послуги, Google, AdWords, інтернет-реклама (МСС: 7311), гральні автомати (МСС: 7994), професійні послуги, що не підпадають в жодну з категорій (МСС: 8999), податкові збори (МСС: 9311) і також окрім категорій п’ятничного кешбеку (МСС: 5811-5814, 7829, 7832, 7841,7933).

Як можна переконатись, що кешбек буде зараховано?

Це залежить від того, за яким MCC зареєстровано термінал, через який проводитиметься оплата. Якщо раніше ви вже розраховувались карткою izibank в цьому місці, можна звернутись до нашої Служби Підтримки та дізнатись категорію торгової точки.

https://izibank.com.ua/faq#cashback

А також у тарифах https://izibank.com.ua/tariffs


Большое Вам человеческое спасибо и +1 в карму!
А кроме как звонить на горячую линию Изи, никак нельзя посмотреть МСС-код операции?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 18:28

Що характерно, Ви вже запитували і Вам вже відповідали: viewtopic.php?p=5200423#p5200423
klug
 
Повідомлень: 5867
З нами з: 18.08.14
Подякував: 257 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 18:38

  klug написав:Що характерно, Ви вже запитували і Вам вже відповідали: viewtopic.php?p=5200423#p5200423

Вы же знаете, что склероз - моя проблема :) Спасибо Вам еще раз и не сердитесь...
Искатель
 
Повідомлень: 4822
З нами з: 22.02.16
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