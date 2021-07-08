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Обслуговування в українських
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 104105106107

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.2 5 12
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
25%
3
2 - Погано. Некомпетентно.
8%
1
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
8%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
42%
5
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 09:44

Re: izibank

  Flamingo написав:Так при попытке стянуть с карты лояльного к изе скунса уперся в лимит 30к
Это ж вроде какой-то мутный НБУ-шный лимит появившися после принятия нового закона о финмониторинге и прочтения его какими-то держимордами из НБУ которые нашли там цифру 30к.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 09:52

  klug написав:Так ТАСька ж теж більше 30к на добу з однієї картки не дає стягнути, навіть на погашення кредиту, що мало б бути взагалі без обмежень. Одна справа випускати, а приймати, то зовсім інша. Їх і так НБУ весь час жучить за надто лояльний моніторинг.

Тут все таки немного другое. Тася не принимает на одну карту больше 30к даже с разных карт. А изя принимает. Но не больше 30к с одного донора
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 10:02

  Flamingo написав:
  klug написав:Так ТАСька ж теж більше 30к на добу з однієї картки не дає стягнути, навіть на погашення кредиту, що мало б бути взагалі без обмежень. Одна справа випускати, а приймати, то зовсім інша. Їх і так НБУ весь час жучить за надто лояльний моніторинг.

Тут все таки немного другое. Тася не принимает на одну карту больше 30к даже с разных карт. А изя принимает. Но не больше 30к с одного донора

А процессинг тот же? Небойсь программеры не все проверки правильно настроили :)
Amethyst
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  #<1 ... 104105106107
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