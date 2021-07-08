Это ж вроде какой-то мутный НБУ-шный лимит появившися после принятия нового закона о финмониторинге и прочтения его какими-то держимордами из НБУ которые нашли там цифру 30к.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 лип, 2021 09:44
Re: izibank
Додано: П'ят 09 лип, 2021 09:52
Тут все таки немного другое. Тася не принимает на одну карту больше 30к даже с разных карт. А изя принимает. Но не больше 30к с одного донора
Додано: П'ят 09 лип, 2021 10:02
А процессинг тот же? Небойсь программеры не все проверки правильно настроили
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