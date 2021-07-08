Это ж вроде какой-то мутный НБУ-шный лимит появившися после принятия нового закона о финмониторинге и прочтения его какими-то держимордами из НБУ которые нашли там цифру 30к.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 лип, 2021 09:44
Re: izibank
Додано: П'ят 09 лип, 2021 09:52
Тут все таки немного другое. Тася не принимает на одну карту больше 30к даже с разных карт. А изя принимает. Но не больше 30к с одного донора
Додано: П'ят 09 лип, 2021 10:02
А процессинг тот же? Небойсь программеры не все проверки правильно настроили
Додано: П'ят 09 лип, 2021 16:02
Re: izibank
Добрый день. Подскажите пожалуйста, какие еще банки кроме Таса и Изи наливают кешбек почти на все категории оплаты в терминалах? Есть ли еще такие фин.учреждения?
А то у всех других нужно каждый месяц выбирать.
Додано: П'ят 09 лип, 2021 17:16
Re: izibank
Конкорд гляньте
Додано: П'ят 09 лип, 2021 17:32
_PORT_UA neobank (конкорд), todobank (мегабанк), БВР (Банк Власний Рахунок, Банк Восток) - баллами Сильпо, но ограничений в максимальной сумме нет и исключений практически тоже.
Додано: П'ят 09 лип, 2021 17:34
2% в первый месяц в ощаде (далее 1%)
1,5% в эксиме.
"Относительно ликвидными" фантиками.
Исключения и ограничения на некоторые mcc есть. На "несвинорыльские" - безлимит (пока не залочит банковский мониторинг)
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