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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 105106107108

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.2 5 12
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
25%
3
2 - Погано. Некомпетентно.
8%
1
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
8%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
42%
5
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 15:44

  MASolomko написав:klug, трошки про дистанційну верифікацію розписали тут.

На жаль для мене цей пост не доступний.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 20:50

а якщо коротко – нашим клієнтом тепер можна стати знаходячись навіть в Антарктиді або у бабці на городі, як тобі буде зручно😅😅😅
greenozon
 
Повідомлень: 11573
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 21:35

Re: izibank

klug,
izibank написав:запустили круту фічу – дистанційну відеоверификацію через Bank ID з Національний банк України – стати клієнтом izibank можна онлайн і без фізичної картки.

як це працює? потрібно лише подати свої документи та авторизуватися через Bank ID, обрати отримання миттєвої картки, пройти верифікацію через відеодзвінок з оператором у Viber та поставити електронний підпис в смартфоні.

а якщо коротко – нашим клієнтом тепер можна стати знаходячись навіть в Антарктиді або у бабці на городі, як тобі буде зручно
MASolomko
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  #<1 ... 105106107108
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