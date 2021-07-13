izibank написав:запустили круту фічу – дистанційну відеоверификацію через Bank ID з Національний банк України – стати клієнтом izibank можна онлайн і без фізичної картки.
як це працює? потрібно лише подати свої документи та авторизуватися через Bank ID, обрати отримання миттєвої картки, пройти верифікацію через відеодзвінок з оператором у Viber та поставити електронний підпис в смартфоні.
а якщо коротко – нашим клієнтом тепер можна стати знаходячись навіть в Антарктиді або у бабці на городі, як тобі буде зручно