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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 105106107108

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.2 5 12
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
25%
3
2 - Погано. Некомпетентно.
8%
1
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
8%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
42%
5
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 15:44

  MASolomko написав:klug, трошки про дистанційну верифікацію розписали тут.

На жаль для мене цей пост не доступний.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 20:50

а якщо коротко – нашим клієнтом тепер можна стати знаходячись навіть в Антарктиді або у бабці на городі, як тобі буде зручно😅😅😅
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 21:35

Re: izibank

klug,
izibank написав:запустили круту фічу – дистанційну відеоверификацію через Bank ID з Національний банк України – стати клієнтом izibank можна онлайн і без фізичної картки.

як це працює? потрібно лише подати свої документи та авторизуватися через Bank ID, обрати отримання миттєвої картки, пройти верифікацію через відеодзвінок з оператором у Viber та поставити електронний підпис в смартфоні.

а якщо коротко – нашим клієнтом тепер можна стати знаходячись навіть в Антарктиді або у бабці на городі, як тобі буде зручно
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 08:50

MASolomko

Что им там всем этот вайбер упёрся. Что ПУМБ, что Акцент, теперь и эти.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 09:17

  Amid написав:MASolomko

Что им там всем этот вайбер упёрся. Что ПУМБ, что Акцент, теперь и эти.

Ну как что уперся? Дешево, сердито, нбу разрешает... Почему нет?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 09:28

  Amid написав:MASolomko

Что им там всем этот вайбер упёрся. Что ПУМБ, что Акцент, теперь и эти.

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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 14:57

Як поживає реферальна програма, рестарт фальстарту вже відбувся?
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лип, 2021 11:08

izibank, а куда пропали? В ветке уже вопросов поднакопилось.
А у меня такой вопрос: почему как-то слабо кредитуете? На двух семейных учётках как дали сразу небольшие стартовые лимиты - так они и висят. Одно время картами пользовались более чем активно, но устали пополнять, и потихоньку переходим туда, где можно пользоваться кредитными.
Функцию повышения кредитного лимита пробовали - безрезультатно
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 20 лип, 2021 18:40

Re: izibank

Странная ситуация с кредитным лимитом.

В начале месяца погасил задолженность согласно данных в приложении. Где-то примерно тогда же появилось сообщение о том что надо до конца месяца заплаить 99 с копейками гривен для погашения долга. Зашел ещё раз в кредитный лимит - написано что платёж внесён и отдельно указана сумма которую надо будет погасить до 31 августа.

Сегодня опять появилось это сообщение в приложении. Уточнил в поддержке что же у меня с долгом: сказали что всё ОК и ничего гасить не надо.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 07:51

виртуальные валютные карты izibank

Не нашел в тарифах информации о валютных картах изибанка. В частности интересует снятие нала в кассах Таса - ткните кто-нибудь носом. Потому как по гривне там тариф жОсткий. Ну и отсутствие тарифов как-то не красит банк :(
Flamingo
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  #<1 ... 105106107108
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