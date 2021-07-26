izibank написав:запустили круту фічу – дистанційну відеоверификацію через Bank ID з Національний банк України – стати клієнтом izibank можна онлайн і без фізичної картки.
як це працює? потрібно лише подати свої документи та авторизуватися через Bank ID, обрати отримання миттєвої картки, пройти верифікацію через відеодзвінок з оператором у Viber та поставити електронний підпис в смартфоні.
а якщо коротко – нашим клієнтом тепер можна стати знаходячись навіть в Антарктиді або у бабці на городі, як тобі буде зручно
izibank, а куда пропали? В ветке уже вопросов поднакопилось. А у меня такой вопрос: почему как-то слабо кредитуете? На двух семейных учётках как дали сразу небольшие стартовые лимиты - так они и висят. Одно время картами пользовались более чем активно, но устали пополнять, и потихоньку переходим туда, где можно пользоваться кредитными. Функцию повышения кредитного лимита пробовали - безрезультатно
В начале месяца погасил задолженность согласно данных в приложении. Где-то примерно тогда же появилось сообщение о том что надо до конца месяца заплаить 99 с копейками гривен для погашения долга. Зашел ещё раз в кредитный лимит - написано что платёж внесён и отдельно указана сумма которую надо будет погасить до 31 августа.
Сегодня опять появилось это сообщение в приложении. Уточнил в поддержке что же у меня с долгом: сказали что всё ОК и ничего гасить не надо.
Не нашел в тарифах информации о валютных картах изибанка. В частности интересует снятие нала в кассах Таса - ткните кто-нибудь носом. Потому как по гривне там тариф жОсткий. Ну и отсутствие тарифов как-то не красит банк