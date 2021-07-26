Мне раньше говорили "как и для гривневой". 15грн за снятие. Я якобы можно заплатить с этой карты в эквиваленте, или заплатить отдельной квитанцией.
Но на практике не проверял
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 лип, 2021 09:34
Мне раньше говорили "как и для гривневой". 15грн за снятие. Я якобы можно заплатить с этой карты в эквиваленте, или заплатить отдельной квитанцией.
Но на практике не проверял
Додано: Вів 27 лип, 2021 10:17
Спасибо. Мне поддержка подтвердила то же самое (15 грн. за снятие любой суммы в отделении).
На мои уточняющие вопросы:
- а где можно почитать тарифы по виртаульным картам - ответили: "В настоящее время такой документ отсутствует" ;
- а как с депозитами - если закончился валютный депо то может его можно снять без комиса - ответили: "питання на опрацюванні"
Хороший банк. И конкурсы веселые
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