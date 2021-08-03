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Обслуговування в українських
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 106107108109

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.2 5 12
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
25%
3
2 - Погано. Некомпетентно.
8%
1
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
8%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
42%
5
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 09:34

  Flamingo написав:Не нашел в тарифах информации о валютных картах изибанка. В частности интересует снятие нала в кассах Таса - ткните кто-нибудь носом. Потому как по гривне там тариф жОсткий. Ну и отсутствие тарифов как-то не красит банк :(

Мне раньше говорили "как и для гривневой". 15грн за снятие. Я якобы можно заплатить с этой карты в эквиваленте, или заплатить отдельной квитанцией.
Но на практике не проверял
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 10:17

  Вкладчик1234 написав:
  Flamingo написав:Не нашел в тарифах информации о валютных картах изибанка. В частности интересует снятие нала в кассах Таса - ткните кто-нибудь носом. Потому как по гривне там тариф жОсткий. Ну и отсутствие тарифов как-то не красит банк :(

Мне раньше говорили "как и для гривневой". 15грн за снятие. Я якобы можно заплатить с этой карты в эквиваленте, или заплатить отдельной квитанцией.
Но на практике не проверял

Спасибо. Мне поддержка подтвердила то же самое (15 грн. за снятие любой суммы в отделении).
На мои уточняющие вопросы:
- а где можно почитать тарифы по виртаульным картам - ответили: "В настоящее время такой документ отсутствует" :shock:;
- а как с депозитами - если закончился валютный депо то может его можно снять без комиса - ответили: "питання на опрацюванні" :oops:

Хороший банк. И конкурсы веселые :mrgreen:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 08:36

Меняют тариф по р2р

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Flamingo
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  #<1 ... 106107108109
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