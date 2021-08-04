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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 лип, 2021 09:34
Flamingo написав:
Не нашел в тарифах информации о валютных картах изибанка. В частности интересует снятие нала в кассах Таса - ткните кто-нибудь носом. Потому как по гривне там тариф жОсткий. Ну и отсутствие тарифов как-то не красит банк
Мне раньше говорили "как и для гривневой". 15грн за снятие. Я якобы можно заплатить с этой карты в эквиваленте, или заплатить отдельной квитанцией.
Но на практике не проверял
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Вкладчик1234
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Додано: Вів 27 лип, 2021 10:17
Вкладчик1234 написав: Flamingo написав:
Не нашел в тарифах информации о валютных картах изибанка. В частности интересует снятие нала в кассах Таса - ткните кто-нибудь носом. Потому как по гривне там тариф жОсткий. Ну и отсутствие тарифов как-то не красит банк
Мне раньше говорили "как и для гривневой". 15грн за снятие. Я якобы можно заплатить с этой карты в эквиваленте, или заплатить отдельной квитанцией.
Но на практике не проверял
Спасибо. Мне поддержка подтвердила то же самое (15 грн. за снятие любой суммы в отделении).
На мои уточняющие вопросы:
- а где можно почитать тарифы по виртаульным картам - ответили: "В настоящее время такой документ отсутствует"
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- а как с депозитами - если закончился валютный депо то может его можно снять без комиса - ответили: "питання на опрацюванні"
Хороший банк. И конкурсы веселые
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Flamingo
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Додано: Сер 04 сер, 2021 08:36
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Flamingo
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Додано: Сер 04 сер, 2021 11:04
"А як дихав, як дихав...." І за місяць попередили, все за законом...
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klug
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Додано: Сер 04 сер, 2021 14:20
klug написав:
"А як дихав, як дихав...." І за місяць попередили, все за законом...
По використанню картки із січня цього року, все більше незручностей і не функціонального використання, грандіозні плани не реалізувались.....
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joik
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Додано: Сер 04 сер, 2021 17:51
joik написав: klug написав:
"А як дихав, як дихав...." І за місяць попередили, все за законом...
По використанню картки із січня цього року, все більше незручностей і не функціонального використання, грандіозні плани не реалізувались.....
Підводить Ганнуся батька. Треба було ловити Дубілета, поки вільним був.
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klug
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Додано: Чет 05 сер, 2021 13:56
klug написав: joik написав: klug написав:
"А як дихав, як дихав...." І за місяць попередили, все за законом...
По використанню картки із січня цього року, все більше незручностей і не функціонального використання, грандіозні плани не реалізувались.....
Підводить Ганнуся батька. Треба було ловити Дубілета, поки вільним був.
Хоть бы акцию какую то замутили для привлечения внимания клиентов, то так можно и закрыть виртуальную карточку. Он присматриваюсь к тодобанк: комунальные услуги постоянные и с кешбеком, проценты на остаток 6, тоже сродни изи, но есть отличия.
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joik
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Додано: Чет 05 сер, 2021 18:08
joik написав:
Он присматриваюсь к тодобанк: комунальные услуги постоянные и с кешбеком, проценты на остаток 6, тоже сродни изи, но есть отличия.
Якщо Ваша комуналка у Харкові, то дивно, що Ви ще не там. Якщо ж у іншому місті, то todo не цікавий у цьому плані. Активно використовую його для вільних коштів, але за рік ще жодного разу ним ні за що не платив. А от до ізі лише приглядаюся.
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klug
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