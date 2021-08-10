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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 107108109110

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izibank 3.2 5 12
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
25%
3
2 - Погано. Некомпетентно.
8%
1
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
8%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
42%
5
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Суб 07 сер, 2021 07:05

Re: izibank

Курси обміну в ізі зробили вкрай невигідними..
Чи можна онлайн купити в Тас (його курсом) і покласти в ізі? І навпаки? В Тас2ю картку ізі при обміні не показує..
Serebashka
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 сер, 2021 22:44

А с каких пор тут 3% на остаток? Случайно зашёл на сайт и увидел. Было ж 4%
Тут вопрос не в самих процентах, а в внезапных изменениях тарифов посредине дня, или даже задним числом
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 00:38

  Serebashka написав:Курси обміну в ізі зробили вкрай невигідними..
Чи можна онлайн купити в Тас (його курсом) і покласти в ізі? І навпаки?

Усе можна, але через касу. Гривню ще можна заслати з ізі на ТАС онлайн.
  Вкладчик1234 написав:А с каких пор тут 3% на остаток? Случайно зашёл на сайт и увидел. Было ж 4%

Навіть найстаріша версія тарифі від 01.06.2020 показує 3%
https://izibank.com.ua/tariffs
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 07:21

Re: izibank

Не могу перевести с заначки на свою карточку. Прохожу всю процедуру. Пишет, что снятие успешное. Но деньги не списываются и на карту не зачисляются. Это у меня только такое? Кто-то пробовал сегодня снять с заначки?
egorek
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 08:54

  egorek написав:Кто-то пробовал сегодня снять с заначки?

Неужто кто-то юзает это 4-хпроцентное жлобство ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 09:56

  egorek написав:Не могу перевести с заначки на свою карточку. Прохожу всю процедуру. Пишет, что снятие успешное. Но деньги не списываются и на карту не зачисляются. Это у меня только такое? Кто-то пробовал сегодня снять с заначки?



я нещодавно знімав - все було добре. спробуйте звернутися до їх служби підтримки. можливо, версія доадтку застаріла?
обізнаний експерт
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 05:30

  обізнаний експерт написав:
  egorek написав:Не могу перевести с заначки на свою карточку. Прохожу всю процедуру. Пишет, что снятие успешное. Но деньги не списываются и на карту не зачисляются. Это у меня только такое? Кто-то пробовал сегодня снять с заначки?



я нещодавно знімав - все було добре. спробуйте звернутися до їх служби підтримки. можливо, версія доадтку застаріла?

Поддержка здесь та еще. «Для вирішення вашого питання нам потрібно більше часу». После решения проблемы обещали перезвонить и сообщить, что все в порядке, можете проводить операцию.
Через час попробовал еще раз. Все получилось. С поддержки так никто и не позвонил.
egorek
 
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  #<1 ... 107108109110
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