Курси обміну в ізі зробили вкрай невигідними..
Чи можна онлайн купити в Тас (його курсом) і покласти в ізі? І навпаки? В Тас2ю картку ізі при обміні не показує..
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Додано: Суб 07 сер, 2021 07:05
Re: izibank
Курси обміну в ізі зробили вкрай невигідними..
Чи можна онлайн купити в Тас (його курсом) і покласти в ізі? І навпаки? В Тас2ю картку ізі при обміні не показує..
Додано: Суб 07 сер, 2021 22:44
А с каких пор тут 3% на остаток? Случайно зашёл на сайт и увидел. Было ж 4%
Тут вопрос не в самих процентах, а в внезапных изменениях тарифов посредине дня, или даже задним числом
Додано: Нед 08 сер, 2021 00:38
Усе можна, але через касу. Гривню ще можна заслати з ізі на ТАС онлайн.
Навіть найстаріша версія тарифі від 01.06.2020 показує 3%
Додано: Вів 10 сер, 2021 07:21
Re: izibank
Не могу перевести с заначки на свою карточку. Прохожу всю процедуру. Пишет, что снятие успешное. Но деньги не списываются и на карту не зачисляются. Это у меня только такое? Кто-то пробовал сегодня снять с заначки?
Додано: Вів 10 сер, 2021 08:54
Додано: Вів 10 сер, 2021 09:56
я нещодавно знімав - все було добре. спробуйте звернутися до їх служби підтримки. можливо, версія доадтку застаріла?
Додано: Сер 11 сер, 2021 05:30
Поддержка здесь та еще. «Для вирішення вашого питання нам потрібно більше часу». После решения проблемы обещали перезвонить и сообщить, что все в порядке, можете проводить операцию.
Через час попробовал еще раз. Все получилось. С поддержки так никто и не позвонил.
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