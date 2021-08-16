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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 сер, 2021 16:52
klug, в бете-канале отписывались, что будут проблемы с начислением (ну жалоба была от клиента).
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MASolomko
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Додано: Пон 16 сер, 2021 16:54
klug написав: kulikrom написав:
Рефералку и разные категории кешбека в последнем обновлении запилили
Рефералку з iOS можна використовувати для ведроїда?
Можно, но надо быть готовому выбивать вознаграждение через поддержку.
П.С. если нужна рефка, пишите.
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unknownurl
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Додано: Пон 16 сер, 2021 17:50
kulikrom написав:
Рефералку и разные категории кешбека в последнем обновлении запилили
и что там по кешбеку?
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omb
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Додано: Пон 16 сер, 2021 17:55
omb написав: kulikrom написав:
Рефералку и разные категории кешбека в последнем обновлении запилили
и что там по кешбеку?
🐈 Тварини — 15%;
🎦 Кіно — 15%;
💊 Медицина на косметологія (краса та медицина) — 3%;
☕️ Кафе та ресторани — 3%;
💪 Спорт та розваги — 3%;
🛒 Продукти — 2%.
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Додано: Пон 16 сер, 2021 20:44
unknownurl ух ты, спасибо, прикольно, а перечень мсс есть по категориям?
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omb
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Додано: Пон 16 сер, 2021 21:17
omb в приложении в описании категории есть. По сути, все МСС в этом месяце совпадают с МСС в моно.
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Додано: Пон 16 сер, 2021 21:24
unknownurl написав:
🐈 Тварини — 15%;
🎦 Кіно — 15%;
💊 Медицина на косметологія (краса та медицина) — 3%;
☕️ Кафе та ресторани — 3%;
💪 Спорт та розваги — 3%;
🛒 Продукти — 2%.
Если бы за кредитные так давали, а так это очередная копия Мони и А-Банки. Смысла в карте пока немного.
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Striker
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Додано: Вів 17 сер, 2021 13:04
Striker написав: unknownurl написав:
🐈 Тварини — 15%;
🎦 Кіно — 15%;
💊 Медицина на косметологія (краса та медицина) — 3%;
☕️ Кафе та ресторани — 3%;
💪 Спорт та розваги — 3%;
🛒 Продукти — 2%.
Если бы за кредитные так давали, а так это очередная копия Мони и А-Банки. Смысла в карте пока немного.
Как бы с кредитными ужались, я выбрал обычный кешбек, там хоть пятничные 2 %.
Кредитный лимит не повышают, кешбек на кредитные маленький - ожидание от изи все больше сдуваются.
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joik
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