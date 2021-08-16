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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 108109110111

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.2 5 12
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
25%
3
2 - Погано. Некомпетентно.
8%
1
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
8%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
42%
5
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 16:52

Re: izibank

klug, в бете-канале отписывались, что будут проблемы с начислением (ну жалоба была от клиента).
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 16:54

Re: izibank

klug написав:
  kulikrom написав:Рефералку и разные категории кешбека в последнем обновлении запилили

Рефералку з iOS можна використовувати для ведроїда?
Можно, но надо быть готовому выбивать вознаграждение через поддержку.

П.С. если нужна рефка, пишите.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 17:50

  kulikrom написав:Рефералку и разные категории кешбека в последнем обновлении запилили
и что там по кешбеку?
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 17:55

  omb написав:
  kulikrom написав:Рефералку и разные категории кешбека в последнем обновлении запилили
и что там по кешбеку?

🐈 Тварини — 15%;
🎦 Кіно — 15%;
💊 Медицина на косметологія (краса та медицина) — 3%;
☕️ Кафе та ресторани — 3%;
💪 Спорт та розваги — 3%;
🛒 Продукти — 2%.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 20:44

unknownurl ух ты, спасибо, прикольно, а перечень мсс есть по категориям?
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 21:17

omb в приложении в описании категории есть. По сути, все МСС в этом месяце совпадают с МСС в моно.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 21:24

  unknownurl написав:🐈 Тварини — 15%;
🎦 Кіно — 15%;
💊 Медицина на косметологія (краса та медицина) — 3%;
☕️ Кафе та ресторани — 3%;
💪 Спорт та розваги — 3%;
🛒 Продукти — 2%.

Если бы за кредитные так давали, а так это очередная копия Мони и А-Банки. Смысла в карте пока немного.
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 13:04

  Striker написав:
  unknownurl написав:🐈 Тварини — 15%;
🎦 Кіно — 15%;
💊 Медицина на косметологія (краса та медицина) — 3%;
☕️ Кафе та ресторани — 3%;
💪 Спорт та розваги — 3%;
🛒 Продукти — 2%.

Если бы за кредитные так давали, а так это очередная копия Мони и А-Банки. Смысла в карте пока немного.


Как бы с кредитными ужались, я выбрал обычный кешбек, там хоть пятничные 2 %.
Кредитный лимит не повышают, кешбек на кредитные маленький - ожидание от изи все больше сдуваются.
joik
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  #<1 ... 108109110111
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