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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 сер, 2021 10:56
nickvp написав:
оновлення вийшло і на Андроід.
Аха і зникло 3,5 грн кешбеку. Дрібязок, але неприємно...
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jay2004
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Додано: Сер 18 сер, 2021 11:16
jay2004 написав: nickvp написав:
оновлення вийшло і на Андроід.
Аха і зникло 3,5 грн кешбеку. Дрібязок, але неприємно...
Хм. Ура!!! Мелочь, но очень приятно. У меня тоже исчезло! Но у мну было минус 200 с чем-то гривен (из-за недавнего возврата) а теперь 0. Спасибо изя
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Flamingo
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Додано: Сер 18 сер, 2021 11:17
Flamingo написав: jay2004 написав: nickvp написав:
оновлення вийшло і на Андроід.
Аха і зникло 3,5 грн кешбеку. Дрібязок, але неприємно...
Хм. Ура!!! Мелочь, но очень приятно. У меня тоже исчезло! Но у мну было минус 200 с чем-то гривен (из-за недавнего возврата) а теперь 0. Спасибо изя
Виберіть категорії кешбеку, тоді появиться. Я так зробив
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tarasum
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Додано: Сер 18 сер, 2021 11:19
Выбрал. Ноль. Убрал. Опять ноль. Опять выбрал другие категории (я так понимаю пока не было трат по выбранным категориям их можно как в моне менять). Все время ноль!
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Flamingo
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