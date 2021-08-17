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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 109110111112

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.2 5 12
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
25%
3
2 - Погано. Некомпетентно.
8%
1
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
8%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
42%
5
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 10:56

  nickvp написав:оновлення вийшло і на Андроід.


Аха і зникло 3,5 грн кешбеку. Дрібязок, але неприємно...
jay2004
 
Повідомлень: 2907
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Подякував: 83 раз.
Подякували: 339 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 11:16

  jay2004 написав:
  nickvp написав:оновлення вийшло і на Андроід.


Аха і зникло 3,5 грн кешбеку. Дрібязок, але неприємно...

Хм. Ура!!! Мелочь, но очень приятно. У меня тоже исчезло! Но у мну было минус 200 с чем-то гривен (из-за недавнего возврата) а теперь 0. Спасибо изя ;)
Flamingo
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Повідомлень: 6760
З нами з: 20.03.15
Подякував: 108 раз.
Подякували: 1832 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 11:17

  Flamingo написав:
  jay2004 написав:
  nickvp написав:оновлення вийшло і на Андроід.


Аха і зникло 3,5 грн кешбеку. Дрібязок, але неприємно...

Хм. Ура!!! Мелочь, но очень приятно. У меня тоже исчезло! Но у мну было минус 200 с чем-то гривен (из-за недавнего возврата) а теперь 0. Спасибо изя ;)

Виберіть категорії кешбеку, тоді появиться. Я так зробив
tarasum
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Повідомлень: 597
З нами з: 16.10.18
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Подякували: 26 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 11:19

Выбрал. Ноль. Убрал. Опять ноль. Опять выбрал другие категории (я так понимаю пока не было трат по выбранным категориям их можно как в моне менять). Все время ноль!
Flamingo
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Повідомлень: 6760
З нами з: 20.03.15
Подякував: 108 раз.
Подякували: 1832 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 11:42

Re: izibank

Вібер бреше, що старий кишищ самі закинуть на карту 31-го
chipmunk
 
Повідомлень: 8735
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 12:27

зниклий кешбек

Flamingo Звертався з питанням про зниклий кешбек в службу підтримки, ось що вони дослівно відповіли: "не хвилюйтесь, кешбек нікуди не зник. весь кешбек, накопичений за старою програмою буде перераховано на рахунок нового кешбеку та відображено в додатку до 01 вересня"
yarovets
 
Повідомлень: 4
З нами з: 08.02.21
Подякував: 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 12:41

  yarovets написав:Flamingo Звертався з питанням про зниклий кешбек в службу підтримки, ось що вони дослівно відповіли: "не хвилюйтесь, кешбек нікуди не зник. весь кешбек, накопичений за старою програмою буде перераховано на рахунок нового кешбеку та відображено в додатку до 01 вересня"

Вот даже не стану к ним обращаться ;). Надеюсь со счета 1 сентября у мну ничего не спишут
Flamingo
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Повідомлень: 6760
З нами з: 20.03.15
Подякував: 108 раз.
Подякували: 1832 раз.
 
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  #<1 ... 109110111112
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