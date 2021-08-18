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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 сер, 2021 10:56
nickvp написав:
оновлення вийшло і на Андроід.
Аха і зникло 3,5 грн кешбеку. Дрібязок, але неприємно...
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jay2004
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Додано: Сер 18 сер, 2021 11:16
jay2004 написав: nickvp написав:
оновлення вийшло і на Андроід.
Аха і зникло 3,5 грн кешбеку. Дрібязок, але неприємно...
Хм. Ура!!! Мелочь, но очень приятно. У меня тоже исчезло! Но у мну было минус 200 с чем-то гривен (из-за недавнего возврата) а теперь 0. Спасибо изя
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Flamingo
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Додано: Сер 18 сер, 2021 11:17
Flamingo написав: jay2004 написав: nickvp написав:
оновлення вийшло і на Андроід.
Аха і зникло 3,5 грн кешбеку. Дрібязок, але неприємно...
Хм. Ура!!! Мелочь, но очень приятно. У меня тоже исчезло! Но у мну было минус 200 с чем-то гривен (из-за недавнего возврата) а теперь 0. Спасибо изя
Виберіть категорії кешбеку, тоді появиться. Я так зробив
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tarasum
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Додано: Сер 18 сер, 2021 11:19
Выбрал. Ноль. Убрал. Опять ноль. Опять выбрал другие категории (я так понимаю пока не было трат по выбранным категориям их можно как в моне менять). Все время ноль!
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Flamingo
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Додано: Сер 18 сер, 2021 11:42
Вібер бреше, що старий кишищ самі закинуть на карту 31-го
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chipmunk
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Додано: Сер 18 сер, 2021 12:27
Flamingo Звертався з питанням про зниклий кешбек в службу підтримки, ось що вони дослівно відповіли: "не хвилюйтесь, кешбек нікуди не зник. весь кешбек, накопичений за старою програмою буде перераховано на рахунок нового кешбеку та відображено в додатку до 01 вересня"
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yarovets
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Додано: Сер 18 сер, 2021 12:41
yarovets написав:Flamingo
Звертався з питанням про зниклий кешбек в службу підтримки, ось що вони дослівно відповіли: "не хвилюйтесь, кешбек нікуди не зник. весь кешбек, накопичений за старою програмою буде перераховано на рахунок нового кешбеку та відображено в додатку до 01 вересня"
Вот даже не стану к ним обращаться
. Надеюсь со счета 1 сентября у мну ничего не спишут
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Flamingo
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Додано: Сер 18 сер, 2021 13:50
Flamingo написав: jay2004 написав: nickvp написав:
оновлення вийшло і на Андроід.
Аха і зникло 3,5 грн кешбеку. Дрібязок, але неприємно...
Хм. Ура!!! Мелочь, но очень приятно. У меня тоже исчезло! Но у мну было минус 200 с чем-то гривен (из-за недавнего возврата) а теперь 0. Спасибо изя
Дело в том, что старый кэшбэк и новый кэшбэк - 2 разные системы, поэтому нужно подождать пока перенесут со старой в новую.
Я был в бете, был точно такой же трабл, потом через 2-3 дня перенесли.
Главное сохранять спокойствие.
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unknownurl
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