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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 сер, 2021 15:53
chipmunk Написано в додатку: "При виведенні утримуються 18% ПДФОта 1,5% військовий збір, оскільки банк тут виступає в ролі податкового агента, тобто, при виведенні 100 грн. кешбеку з врахуванням податків фактично на картку буде перераховано 80,5 грн."
Додано: Сер 18 сер, 2021 17:32
Додано: Сер 18 сер, 2021 18:02
Re: izibank
Нда, п-ц якийсь. Жадібний Ізя. Хоча, чого чекати з таким іменем
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