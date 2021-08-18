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Обслуговування в українських
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 110111112113

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.2 5 12
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
25%
3
2 - Погано. Некомпетентно.
8%
1
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
8%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
42%
5
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 15:53

chipmunk Написано в додатку: "При виведенні утримуються 18% ПДФОта 1,5% військовий збір, оскільки банк тут виступає в ролі податкового агента, тобто, при виведенні 100 грн. кешбеку з врахуванням податків фактично на картку буде перераховано 80,5 грн."
yarovets
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 17:32

  chipmunk написав:А ці %% при виборі категорій чесні, чи мінус податки?

категорийный кешбек - грязными
1% + пятничный - чистыми
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 18:02

Re: izibank

Нда, п-ц якийсь. Жадібний Ізя. Хоча, чого чекати з таким іменем :)
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 07:29

Re: izibank

Добрий ранок. Так, що запрацювала реферальна програма в Ізібанку? У когось вже є позитивний результат? Цікавить посилання для Андроїд пристроїв.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 08:18

Re: izibank

_PORT_UA написав:Добрий ранок. Так, що запрацювала реферальна програма в Ізібанку? У когось вже є позитивний результат? Цікавить посилання для Андроїд пристроїв.
Да, реферальная программа уже работает на обеих платформах, Андроид и iOs.
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 09:14

Как то тоскливо тут.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 09:27

Відсотки по категоріям кешбеку дійсно якісь унилі. Юзаю ізю для 1% кешбека чистими, і вивід кешбеку від 1 грн що теж непогано.
miltador
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  #<1 ... 110111112113
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