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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 сер, 2021 15:53
chipmunk Написано в додатку: "При виведенні утримуються 18% ПДФОта 1,5% військовий збір, оскільки банк тут виступає в ролі податкового агента, тобто, при виведенні 100 грн. кешбеку з врахуванням податків фактично на картку буде перераховано 80,5 грн."
Додано: Сер 18 сер, 2021 17:32
Додано: Сер 18 сер, 2021 18:02
Re: izibank
Нда, п-ц якийсь. Жадібний Ізя. Хоча, чого чекати з таким іменем
Додано: Чет 19 сер, 2021 07:29
Re: izibank
Добрий ранок. Так, що запрацювала реферальна програма в Ізібанку? У когось вже є позитивний результат? Цікавить посилання для Андроїд пристроїв.
Додано: Чет 19 сер, 2021 08:18
Re: izibank
Да, реферальная программа уже работает на обеих платформах, Андроид и iOs.
Додано: Чет 19 сер, 2021 09:27
Відсотки по категоріям кешбеку дійсно якісь унилі. Юзаю ізю для 1% кешбека чистими, і вивід кешбеку від 1 грн що теж непогано.
Додано: Чет 19 сер, 2021 10:43
Якби ще в izibank зробили притомну програму депозитів, було б гарно, бо начеб-то й відсотки за сьогоднішніми реаліями більш-менш, але відсутність капіталізації та можливість поповнювати депозит лише на протязі 2/3 від його строку, необхідність відвідування відділення для отримання договору справляють якесь гнітюче враження. Моно таки нас трохи розбалував!
Додано: Чет 19 сер, 2021 11:09
Re: izibank
А є різниця, де отримати карту? Що порадите, Кредитмаркет чи відділення Таскомбанку?
Та в суботу видадуть карту в Кредмаркеті?
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