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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 111112113114

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.2 5 12
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
25%
3
2 - Погано. Некомпетентно.
8%
1
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
8%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
42%
5
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 12:20

  _PORT_UA написав:А є різниця, де отримати карту? Що порадите, Кредитмаркет чи відділення Таскомбанку?
Та в суботу видадуть карту в Кредмаркеті?

Рекомендую, все таки, отделение ТАСКОМБАНКа, поскольку КредитМаркет сливает доки клиентов в общий чат в Телеграме.
unknownurl
 
Повідомлень: 689
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Подякували: 206 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 12:25

  unknownurl написав:
  _PORT_UA написав:А є різниця, де отримати карту? Що порадите, Кредитмаркет чи відділення Таскомбанку?
Та в суботу видадуть карту в Кредмаркеті?

Рекомендую, все таки, отделение ТАСКОМБАНКа, поскольку КредитМаркет сливает доки клиентов в общий чат в Телеграме.

Отделение шлёт в тот же чат. По крайней мере когда я получал
Вкладчик1234
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Форумчанин року
 
Повідомлень: 15143
З нами з: 18.04.15
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Подякували: 3980 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 12:41

  Вкладчик1234 написав:
  unknownurl написав:
  _PORT_UA написав:А є різниця, де отримати карту? Що порадите, Кредитмаркет чи відділення Таскомбанку?
Та в суботу видадуть карту в Кредмаркеті?

Рекомендую, все таки, отделение ТАСКОМБАНКа, поскольку КредитМаркет сливает доки клиентов в общий чат в Телеграме.

Отделение шлёт в тот же чат. По крайней мере когда я получал

Не совсем.
При выдаче карты они юзают телеграм бота, а в кредитмаркете просто шлют все в чат с сотрудниками со всей Украины (и левыми людьми).
unknownurl
 
Повідомлень: 689
З нами з: 01.10.19
Подякував: 26 раз.
Подякували: 206 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 13:10

  unknownurl написав:Не совсем.
При выдаче карты они юзают телеграм бота, а в кредитмаркете просто шлют все в чат с сотрудниками со всей Украины (и левыми людьми).

Это возможно. Я видел что телега, - а что там внутри (бот или чат) - хз
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 15143
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8208 раз.
Подякували: 3980 раз.
 
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  #<1 ... 111112113114
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