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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 сер, 2021 12:20
_PORT_UA написав:
А є різниця, де отримати карту? Що порадите, Кредитмаркет чи відділення Таскомбанку?
Та в суботу видадуть карту в Кредмаркеті?
Рекомендую, все таки, отделение ТАСКОМБАНКа, поскольку КредитМаркет сливает доки клиентов в общий чат в Телеграме.
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unknownurl
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Додано: Чет 19 сер, 2021 12:25
unknownurl написав: _PORT_UA написав:
А є різниця, де отримати карту? Що порадите, Кредитмаркет чи відділення Таскомбанку?
Та в суботу видадуть карту в Кредмаркеті?
Рекомендую, все таки, отделение ТАСКОМБАНКа, поскольку КредитМаркет сливает доки клиентов в общий чат в Телеграме.
Отделение шлёт в тот же чат. По крайней мере когда я получал
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Вкладчик1234
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Додано: Чет 19 сер, 2021 12:41
Вкладчик1234 написав: unknownurl написав: _PORT_UA написав:
А є різниця, де отримати карту? Що порадите, Кредитмаркет чи відділення Таскомбанку?
Та в суботу видадуть карту в Кредмаркеті?
Рекомендую, все таки, отделение ТАСКОМБАНКа, поскольку КредитМаркет сливает доки клиентов в общий чат в Телеграме.
Отделение шлёт в тот же чат. По крайней мере когда я получал
Не совсем.
При выдаче карты они юзают телеграм бота, а в кредитмаркете просто шлют все в чат с сотрудниками со всей Украины (и левыми людьми).
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unknownurl
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Додано: Чет 19 сер, 2021 13:10
unknownurl написав:
Не совсем.
При выдаче карты они юзают телеграм бота, а в кредитмаркете просто шлют все в чат с сотрудниками со всей Украины (и левыми людьми).
Это возможно. Я видел что телега, - а что там внутри (бот или чат) - хз
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Вкладчик1234
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Додано: Чет 19 сер, 2021 15:05
В последнем "огрызочном" обновлении и курс доллара спрятали (в предыдущем - евро). Подскажите, плиз, кто нашёл, где они, курсы? тут Али купонов насыпал...
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kulikrom
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Додано: Чет 19 сер, 2021 16:22
kulikrom, курсы видны на экране по переводе на карту. А отдельный раздел с курсами в разработке.
Курсы удобно сейчас смотреть на https://mustbe.ml/kurs/
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MASolomko
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